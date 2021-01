T

La pire soirée que j’ai passée à Downing Street? Facile: le 18 septembre 2014, assis dans la petite salle à manger lambrissée du numéro 11 avec David Cameron; manger un curry tiède; en attendant les résultats du référendum écossais. Nous avons pensé: sommes-nous ceux qui ont perdu l’Écosse? L’historique ne permet aucune reprise après une catastrophe comme celle-là. Demandez à Lord North, le Premier ministre condamné à jamais pour la perte de l’Amérique. L’erreur qu’il a commise – et avec les appels irlandais à la domination intérieure un siècle plus tard – a été de supposer que ne rien faire était une option. Notre référendum était un plan proactif pour maintenir l’unité du Royaume-Uni – et il semblait qu’il avait remis le nationalisme écossais dans sa boîte pendant une génération.

Plus maintenant. En libérant le nationalisme anglais, le Brexit a fait de l’avenir du Royaume-Uni la question politique centrale de la décennie à venir. L’Irlande du Nord se dirige déjà vers la porte de sortie. En restant dans le marché unique de l’UE, il fait maintenant lentement partie d’une Irlande unie à toutes fins utiles. Sa prospérité dépend désormais de ses relations avec Dublin (et Bruxelles), et non avec Londres. La politique suivra.

Les syndicalistes nord-irlandais ont toujours craint que le continent ne soit pas suffisamment engagé dans leur cause. Maintenant, leur soutien à courte vue au Brexit (et leur décision incroyablement stupide de torpiller l’accord de Theresa May qui évitait des arrangements irlandais séparés) a fait de ces craintes une réalité. Cela me peine de dire que la plupart des gens ici et à l’étranger ne s’en soucieront pas.

L’Écosse est une tout autre affaire. Son histoire est notre histoire. Sa contribution au monde à travers sa littérature et sa philosophie, son exploration et son art, est notre contribution. Son départ – sans manquer de respect aux Gallois – représenterait la fin du Royaume-Uni. Le reste du monde verrait instantanément que nous n’étions plus une puissance de premier rang, ni même au deuxième rang. Nous ferions plutôt partie de la grande majorité des pays qui sont les destinataires des décisions prises par quelques-uns, soumis aux valeurs des autres. Nous deviendrions une autre étude de cas historiquement intéressante sur la façon dont les pays qui réussissent peuvent commettre des actes inattendus de suicide national.

Alors, comment Boris Johnson peut-il éviter ce désastre – et le titre ignoble du pire Premier ministre de tous les temps? Car chaque sondage montre maintenant un soutien constant à l’indépendance. Le gouvernement a deux plans. La première consiste à convaincre davantage d’Écossais aux vertus de l’Union. Des attachés de presse sont embauchés spécialement pour défendre la cause. Nous avons fait quelque chose de similaire il y a sept ans, en ouvrant un bureau du Trésor à Édimbourg et en badgeant des projets britanniques avec un petit Union Jack.

Cela faisait peu de différence; ce qu’il a fait, c’est demander au Scottish National Party de rendre compte des décisions dévolues sur des choses comme les impôts que nous leur avons remis. Mais maintenant, les classes moyennes d’Édimbourg et de Glaswegian qui ont évité les risques d’indépendance en 2014 recalculent. Car qu’est-ce qui est plus risqué? Être au Brexit en Grande-Bretagne ou devenir indépendant et rejoindre l’UE?

Ceux qui veulent garder le Royaume-Uni ensemble doivent répondre par de nouveaux arguments puissants contre la séparation. Après tout, les négociations avec l’UE n’ont-elles pas montré aux Écossais que le coup de fouet appartient au bloc plus grand et plus puissant?

Les revendications du SNP concernant des accords commerciaux faciles, des frontières sans friction et un avenir prometteur pour la pêche à Aberdeen et les finances d’Édimbourg peuvent désormais être facilement démolies? Si le fait de quitter une union lâche avec les nations européennes après à peine 50 ans a causé une telle division et une telle débilitation, imaginez le traumatisme de la rupture d’une union intense vieille de 300 ans avec ceux avec qui nous partageons cette île.

Mais il y a un problème: ce premier ministre du Brexiteer ne peut rien dire de tout cela. Alors, quel est le deuxième plan? Facile. Refusez de tenir un référendum. C’est le seul moyen sûr de ne pas en perdre un. Oui, le SNP sera en plein cri – mais alors quoi? L’opposition nationale s’est déjà évaporée, le dirigeant travailliste ayant démissionné la semaine dernière.

Comme le dit Tony Blair, personne n’a pu monter un combat depuis que Ruth Davidson a quitté la scène. Il y a un risque que le gouvernement écossais organise son propre plébiscite – mais ce ne sera pas légal, et les tribunaux arrêteront les armes de l’État écossais, comme la police et la fonction publique, de participer. Demandez aux dirigeants catalans emprisonnés comment leur scrutin illégal s’est déroulé. La seule façon d’obtenir une voie légale vers l’indépendance est un référendum voté par la Chambre des communes. Alors ne votez pas pour un seul. Quelle que soit la provocation. Dis simplement non, Boris, et sauve-toi une longue nuit anxieuse à Downing Street.