Plus de 23 000 travailleurs britanniques du supermarché Lidl recevront une prime de 200 £ en reconnaissance de leur travail acharné pendant la pandémie.

La chaîne de rabais allemande a dépensé plus de 5,5 millions de livres sterling pour récompenser tout son personnel de magasin et ses employés de première ligne – y compris les assistants clients, les agents d’entrepôt et les nettoyeurs – dans plus de 800 magasins et 13 centres de distribution.

Les 1800 employés de bureau de la société recevront également le bonus de «remerciement» de 100 £, que la société a déclaré qu’il émettait «en reconnaissance de leurs efforts inlassables pour nourrir le pays et offrir une expérience d’achat sûre aux clients. pays”.

Christian Härtnagel, PDG de Lidl GB, a déclaré: «Tout le monde dans le secteur de la distribution alimentaire a été dans la position privilégiée de pouvoir continuer à fonctionner tout au long de cette pandémie. Cependant, cela a été une période extrêmement difficile et nos équipes ont fait un travail phénoménal pour aider à garder la nation nourrie.

«Je suis incroyablement fier du dévouement et de l’engagement dont nos collègues ont fait preuve et continuent de faire preuve, et ce paiement vise à reconnaître leur travail acharné et à remercier chaque individu pour le rôle important qu’il a joué cette année comme nul autre.

Il s’agit de la dernière d’une série d’offres publiées au personnel de la société, qui a également fait la une des journaux les années précédentes pour ses pratiques économes, telles que la réduction des reçus aussi petits que possible pour économiser plus de 150000 £ par an sur papier.

Lidl a remis un bonus de 150 £ à tous ses collègues en mars de l’année dernière et a annoncé une augmentation de salaire en novembre.

Les nouveaux salaires, qui entreront en vigueur à partir de mars 2021, verront les salaires d’entrée de gamme passer de 9,30 £ à 9,50 £ de l’heure en dehors du M25 et de 10,75 £ à 10,85 £ au sein du M25.

La semaine dernière, son rival allemand à rabais, Aldi, a également annoncé qu’il augmenterait son taux de rémunération horaire minimum national pour les employés du magasin à 9,55 £ à partir du 1er février, contre 9,40 £.

Comme d’autres chaînes de supermarchés, Lidl connaît actuellement une demande croissante alors que les consommateurs achètent plus de produits d’épicerie pour cuisiner à la maison lors du dernier verrouillage. L’entreprise se développe actuellement au Royaume-Uni.