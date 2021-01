L

idl s’est engagé aujourd’hui à poursuivre ses plans d’expansion rapide malgré la crise économique de Covid-19, en rapportant des recettes record à Noël alors que les acheteurs ont éclaboussé de champagne rose et de pulls festifs.

Contrairement à ses rivaux britanniques, la société allemande n’a pas fourni de chiffres de ventes comparables, ce qui supprime l’impact sur l’ouverture de nouveaux magasins, mais à 17,8%, la croissance totale de ses ventes inquiètera les acteurs britanniques traditionnels.

Le groupe a déclaré qu’il poursuivrait son programme d’investissement de 1,3 milliard de livres sterling au Royaume-Uni alors qu’il cherchait à atteindre l’objectif de 1000 magasins d’ici 2023. Il en compte actuellement 800.

Lidl a déclaré que les ventes de ses gammes «Deluxe» haut de gamme ont augmenté rapidement à Noël, signalant son empiètement sur les acteurs établis et une diversification loin d’être simplement le détaillant alimentaire de base à bas prix.

La taille des paniers des acheteurs a augmenté de 24,8%, ce qui indique peut-être que les gens faisaient moins de courses en raison des restrictions de Covid, mais la société a attribué aux acheteurs environ 35 millions de livres sterling de leurs dépenses dans d’autres supermarchés.

Christian Härtnagel, PDG de Lidl GB, a déclaré: «Bien que Noël soit une période difficile pour de nombreuses personnes à travers le pays, nous sommes heureux d’avoir pu aider nos clients à s’amuser en offrant des aliments de haute qualité aux prix les plus bas du marché. Nos ventes records et la croissance significative de la taille de nos paniers démontrent simplement la force de l’attrait de Lidl. »

Lidl a volé une marche sur d’autres détaillants en stockant du prosecco rose en gros volumes plus tôt, capitalisant sur une tendance à acheter plus tôt pour Noël cette année et à boire plus.

Il a fini par vendre un million de bouteilles en quatre semaines se terminant le 27 décembre.

en relation

Son pull de Noël aux couleurs Lidl bleu, jaune et rouge vendu à raison d’un par minute.

Lidl a ouvert quatre nouveaux magasins en décembre, notamment à Southampton et Nottingham.

Le propriétaire de Lidl, The Schwarz Group, est le plus grand distributeur alimentaire d’Europe depuis 2014 et a réalisé un chiffre d’affaires de 104,3 milliards d’euros en 2018.