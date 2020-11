Où vous enfermez-vous? » est un message que j’ai reçu dans plus d’un groupe WhatsApp avant Lockdown 2, “Et avec qui?”

Les personnes en couple ont emménagé ou ont déménagé, les colocataires sont partis seuls et d’autres se sont couplés au cours des mois d’été entre les verrouillages.

Qui aurait prédit que la pandémie de coronavirus aurait exposé – dans certains cas converti – les phobes d’engagement parmi nous, ou que des millions de déménagements seraient effectués cette année pour des raisons d’espace de la FMH uniquement?

Nous rencontrons des Londoniens dont la configuration de la maison a été totalement transformée par les verrouillages passés et présents.

Une location pour deux

Jessica Mairs, journaliste indépendante, et Rich Legate, musicien, tous deux au début de la trentaine, ont emménagé ensemble début octobre.

Ils vivaient dans des maisons séparées et, à la suite de l’ordre de rester à la maison du gouvernement en mars, ont passé deux mois à part pendant le premier verrouillage.

Jessica payait 680 £ par mois pour vivre dans une maison de quatre chambres à Nunhead et travaillait depuis le salon ou la table de la cuisine.

«C’était un peu un défi avec nous tous les quatre là-bas – certains étaient en congé, certains devaient travailler à domicile, un était toujours allé travailler», dit-elle. Rich payait 740 £ par mois pour vivre avec un ami à Brixton: «Je travaillais depuis ma chambre, ça allait vraiment, je me promenais juste dans le quartier avant de commencer à travailler le matin.»

Une chambre à Londres: 860 £ par mois

Une maison d’une chambre à Londres: 1364 £ par mois

Source: Rightmove, novembre 2020

Maintenant, le couple vit dans un appartement de trois chambres à Crystal Palace pour lequel ils paient 1310 £ par mois et environ 100 £ de factures. Nous avons opté pour une petite mise à niveau », dit Jessica. Ils ont maintenant deux salles de rechange, une éventuellement pour les invités, mais pour l’instant ils ont tous deux des espaces séparés pour l’écriture et un studio d’étude / de musique.

«Rich est en place [with money] et je suis en panne, mais cela vaut vraiment la peine d’avoir de l’espace supplémentaire.

«Ce n’est pas une somme d’argent qui change la vie, probablement le prix d’une bouteille de gin par semaine», déclare Rich.

«Emménager ensemble était toujours sur les cartes, mais ce que nous recherchions – en termes d’espace et d’emplacement – est un peu différent», explique Jessica.

«Nous n’aurions pas cherché si loin auparavant.

«Mais avoir quelques chambres supplémentaires, il y a un jardin et le parc Crystal Palace est à proximité – c’est très important d’avoir en lock-out.»

Changement de décor: Jessica et Rich disent qu’ils n’auraient pas cherché une maison aussi loin que Crystal Palace avant la pandémie, mais les priorités ont changé avec le verrouillage (Daniel Hambury / Stella Pictures Ltd)

Peu probable en amour

Harrison, 28 ans, vit dans un appartement de deux chambres à Stockwell, dont il est propriétaire. Il loue une chambre double à Katie, 27 ans, qui est étudiante.

Introduits par des amis communs, ils vivent ensemble depuis le début de l’année lorsque l’ancien colocataire de Harrison a déménagé à l’étranger.

«Beaucoup de choses ont changé depuis mars. J’entrais dans l’inconnu en termes de vie avec un nouveau colocataire, nous étions amis mais nous nous énervions mutuellement, en équilibrant le travail au bureau et en dehors et en nous occupant des membres vulnérables de la famille.

«Les choses étaient intenses et parfois je voulais demander à mon colocataire de partir pour que je puisse passer le confinement seul, pour être honnête. C’était suffocant et les plus petites choses m’ennuyaient vraiment.

«Alors que les choses sont revenues à la normale (ish) pendant l’été, au lieu de l’amélioration de l’atmosphère, les choses sont devenues plus tendues, car mon colocataire a admis un soir avoir des sentiments pour moi.

«Elle a proposé de partir, mais nous avons pensé que nous allions essayer de rester amis – je pensais en fait que c’était plus dû au« syndrome de Stockholm »qu’autre chose au début – mais progressivement j’ai aussi réalisé que je ressentais la même chose. Je ne l’admettrais pas alors mais en réalité je pense avoir réalisé que je serais seul sans elle.

«Entrer en lock-out cette fois-ci est à peu près la même chose pour tout le reste: je travaille toujours, je m’occupe toujours des membres vulnérables de ma famille et je ne ferai probablement pas non plus d’entraînements Joe Wicks cette fois, mais mon colocataire et moi sommes maintenant sous une forme ou une autre relation.

«Bien que nous ayons décidé comme nous l’avons fait à l’envers, il ne sert à rien d’y ajouter des étiquettes pour l’instant. Je ne suis pas content du verrouillage, mais je ne le referais plus avec personne d’autre.

Nouveau colocataire: Charlie the Cavapoo a emménagé avec James et Leanne début juillet

Ajouter à la famille

James Cramp, 29 ans, et sa partenaire, Leanne Elphinstone, 23 ans, enseignent à la Solefield School de Sevenoaks.

Ils vivent dans une maison de trois chambres dans le village voisin de Brasted dans le Kent et venaient tout juste de mettre leurs noms pour leur chiot, Charlie, lorsque des mots tels que coronavirus, congé et verrouillage sont entrés dans la langue vernaculaire.

Charlie a déménagé avec eux au début de juillet et le couple a passé les vacances d’été à le former – ils espèrent qu’il deviendra le chien de thérapie de l’école à partir de septembre prochain (@bigred_charlie).

«Nous nous sentons bien à propos de ce verrouillage, nous avons Charlie maintenant pour nous faire sortir pour faire de l’exercice et c’est formidable que notre école puisse rester ouverte – mais nous sommes prêts à recommencer à enseigner à domicile si nous le devons.

Jumeler: Zevi a trouvé sa maison pour toujours juste avant Lockdown 2

Nouveau départ

Emily, 30 ans, une infirmière du sud-ouest de Londres, et son partenaire se sont séparés il y a quelques semaines après deux ans ensemble.

«J’avais envisagé d’avoir un chaton de sauvetage au début de cette année, mais mon ex n’était pas enthousiaste», dit-elle. «Eh bien, il ne vit plus ici, alors Zevi a emménagé juste avant Lockdown 2.

«C’est un compagnon d’isolement assez parfait, pour être honnête.