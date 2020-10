Lights, caméra et Celia Lora, montre ses charmes sur une photo professionnelle | INSTAGRAM

Une fois de plus la belle fille d’Alex Lora, chanteuse d’El Tri, Celia Lora, nous a montré son grand talent pour la pose et le mannequinat lors de séances photo professionnelles, elle prend la phrase très au sérieux lumières, caméra et action.

C’est ainsi qu’une fois de plus, il s’est tenu devant l’éclairage du photographe et un appareil photo professionnel pour être le plus beau avec cet ensemble de lingerie si audacieux qu’il nous montre ces derniers jours, puisqu’il en a profité pour prendre plusieurs clichés et les publier. peu à peu.

Chaque fois que c’est une meilleure photo, cette fois, elle a été rechargée dans ce qui semble être un meuble à maquiller, car elle comporte des projecteurs très particuliers qui ont donné à l’image une touche distinctive.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Nouvelle session en lingerie, Celia Lora impacte les réseaux sociaux

Merci à Celia Lora montrant ses charmes Complètement, les fans ont été totalement choqués et satisfaits de la publication, ils ont donc décidé de lui donner ce qu’ils aiment, obtenant plus de 150000 réactions en très peu de temps, ainsi que le fait qu’ils avaient envie de commenter quelque chose.

Il est très probable que les personnes qui cherchent à commenter vont envoyer des messages directs, car comme nous le savons précédemment, la jeune femme nous a expliqué pourquoi elle avait fermé la boîte de commentaires étant une situation assez inconfortable, mais cela a fini par être quelque chose qui, bien que désagréable, lui donne beaucoup Grace, en fait, a fait une vidéo à ce sujet pour sa chaîne YouTube, où il télécharge son propre contenu.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO BOLD DE CELIA

Après avoir participé à Acapulco Shore et avoir retenu la grande attention des téléspectateurs, qui ont observé comment elle réalisait des exploits intrépides comme se déshabiller pour aller se baigner dans la piscine, Celia Lora a conquis le cœur du public latino-américain pour ce qu’elle a aussi Il a remporté sa participation à d’autres programmes tels que «El Consultorio del amor con Celia Lora».

Dans ce programme, Celia aborde des sujets intéressants et parfois un peu dépassés, cependant, elle transforme cette situation en un régal de rires ainsi qu’en anecdotes et expériences du même modèle, qui est sincère et nous raconte ce qu’elle a vécu à propos de la thèmes.

La jeune femme participe actuellement à un autre projet qui pourrait être une grande surprise Barak, une émission de télé-réalité, à laquelle participent également Lizbeth Rodríguez et d’autres youtubeurs, une proposition qui pourrait devenir un succès et qui sortira très prochainement fin octobre. .

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Cet octobre qui se concentre beaucoup sur Halloween et un autre très différent, puisque normalement tout le monde sortait pour faire la fête ou demander des bonbons, mais cette fois, ils finiront par rester à la maison, ou du moins c’est prévu.

Aujourd’hui, l’hôte n’est pas très intéressé par ce qu’ils disent d’elle ou par les messages étranges qu’ils lui envoient avec des propositions dégoûtantes, ce qui compte vraiment pour elle, ce sont ces fans qui la soutiennent fidèlement avec leurs goûts et observent son contenu.

Celia Lora n’arrêtera pas de gâter ses fans donc si vous êtes l’un d’entre eux nous vous recommandons d’être à l’affût des actualités de l’émission afin de ne manquer aucun détail sur la jeune femme, ainsi que les programmes auxquels elle participe et les vidéos qu’elle met en ligne bref, tout ce qui concerne cette femme qui fait polémique partout où elle apparaît.