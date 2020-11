C’est la troisième journée de la compétition des clubs d’élite européens, avec l’intérêt des Anglais ce soir se concentrant sur Manchester City et Liverpool.

L’équipe de Pep Guardiola accueille l’Olympiacos alors que Liverpool affronte l’Atalanta en Italie.

City sera probablement à nouveau sans attaquant reconnu, avec Sergio Aguero mis à l’écart et Gabriel Jesus manquant de forme physique, et Guardiola a insisté sur le fait que le choc de dimanche en Premier League avec les Reds ne jouerait pas dans sa planification. Nathan Ake est de nouveau disponible mais Fernandinho et Benjamin Mendy restent sur la touche.

Pendant ce temps, Jurgen Klopp réfléchira à l’opportunité de donner à Nat Phillips, 23 ans, ses débuts en Ligue des champions après une boîte d’homme du match en Premier League ce week-end. Les problèmes de blessures des Reds ne s’améliorent pas beaucoup, mais peuvent également faire appel à l’arrivée estivale très impressionnante Diogo Jota en cas de besoin.

Nous commençons avec deux poids lourds en début de match, alors que l’Atletico Madrid se déplace pour affronter le Lokomotiv Moscou et le Shakhtar Donetsk accueille Borussia Mönchengladbach.

Suivez toute l’action EN DIRECT ci-dessous!

Man City vs Olympiacos, 20hAtalanta vs Liverpool, 20h Infos TV / stream: BT Sport

MI-TEMPS!

Atalanta 0-2 LiverpoolMan City 1-0 Olympiacos Real Madrid 2-1 Inter MilanRB Salzbourg 1-2 Bayern MunichPorto 2-0 MarseilleMidtjylland 1-2 Ajax1604436467

RB Salzbourg 1-2 Bayern Munich

Sur le coup de la mi-temps, les champions d’Europe sont en tête alors que Rasmus Kristensen détourne par inadvertance le centre de Muller à son propre poteau proche.

Real Madrid 2-1 Inter Milan

Cent buts pour un défenseur central. Tout simplement remarquable. Sergio Ramos en a plus de deux fois plus pour le Real Madrid que Zinedine Zidane.

Trois sur trois en Ligue des champions pour cet homme maintenant …

Real Madrid 2-1 Inter Milan

Tout se passe aussi à Madrid.

Sergio Ramos apparaît avec une tête de marque absolue d’un coin pour son 100e, oui 100e, but pour le club.

Mais à peine le Real 2-0 monte, l’Inter monte à l’autre bout et après un film magique de Barella Lautaro Martinez balaie la maison.

OBJECTIF! | Atalanta 0-2 Liverpool | Diogo Jota 32 ‘

La grève d’un homme plein de confiance!

Une touche brillante à l’intérieur de son homme puis s’est écrasé à la maison sur la demi-volée. Quelle signature il a déjà l’air.

Porto 2-0 Marseille

Des pénalités tout autour, n’est-ce pas?

Payet en avait déjà raté un pour Marseille, avant que Sergio Oliveira ne double l’avance de Porto de 12 yards.

Maintenant, Marseille pense qu’ils en ont reçu un autre, mais il a été attribué à tort – le ballon a frappé le visage d’Uribe, pas sa main.

Atalanta 0-1 Liverpool

Zapata est derrière et essaie de garder dans le coin le plus éloigné, mais il enlève une entaille à Alexander-Arnold qui le couvre et le ballon se boucle et frappe la barre d’Alisson en chemin.

Dink.

Real Madrid 1-0 Inter Milan

Ce fut un début de bout en bout animé en Espagne, mais le Real Madrid est en avance et c’est Karim Benzema avec le but, bondissant sur le pauvre dos nu de Hakimi pour terminer.