Les retombées devraient se poursuivre après une nuit dramatique et, par endroits, laide en Ligue des champions mardi.

L’action a été éclipsée lorsque les joueurs du PSG et d’Istanbul Basaksehir ont quitté le terrain du Parc des Princes à la suite d’allégations selon lesquelles un quatrième officiel aurait utilisé une insulte raciale contre un entraîneur adjoint.

Pendant ce temps, Chelsea – déjà confirmé comme vainqueur du groupe E – a fait match nul 1-1 avec Krasnodar à Stamford Bridge.

Les phases de groupes se sont terminées ce soir, les quatre dernières places de la phase à élimination directe étant à gagner. Liverpool et Man City font partie des équipes en action, bien que les deux se soient déjà qualifiés en tant que vainqueurs de groupe pour les 16 derniers.

Calendrier et résultats de la Ligue des champions (KO GMT)

17 h 55 | Zenit 1-2 Dortmund, Lazio 2-2 Club Brugge

20h | RB Leipzig 3-2 Manchester United, Barcelone 0-3 Juventus, Chelsea 1-1 Krasnodar, PSG vs Basaksehir, Dynamo Kyiv 1-0 Ferencvaros, Rennes 1-3 Séville

Suivez toute l'action sur notre blog LIVE ci-dessous…

Bonjour et bienvenue à nouveau Sport standardcouverture de la phase finale de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Nous aurons toutes les retombées d’une nuit dramatique en Europe, ainsi que la préparation des matchs de contusion de ce soir.

1607471462

Gilmour reste à Chelsea?

Frank Lampard a laissé entendre après le match nul de ce soir avec Krasnodar que l’impressionnant Billy Gilmour resterait avec Chelsea en janvier plutôt que d’être prêté …

“Pas certain. La façon dont il s’entraîne et joue, je peux le voir avec nous », dit-il. «Je dois m’assurer que le chemin est correct.

“Tout le monde était plutôt bon. Il n’y avait pas de performances exceptionnelles mais j’ai demandé aux gars d’être professionnels et ils l’ont été.

“Je ne pense pas que nous puissions sur-analyser la phase de groupes – nous avons gagné le groupe et c’est une bonne progression.”

1607470131

Lampard fait le point sur la blessure de Ziyech

Le duo de Chelsea Hakim Ziyech et Callum Hudson-Odoi est exclu depuis deux semaines en raison de blessures aux ischio-jambiers, écrit James Robson à Stamford Bridge.

Mais Frank Lampard est convaincu que la paire sera de retour pour le calendrier chargé de Noël et du Nouvel An.

Ziyech a été expulsé lors de la victoire 3-1 de samedi contre Leeds, tandis que Hudson-Odoi s’est arrêté à l’entraînement avant le match de Ligue des champions avec Krasnodar.

Les deux ailiers ont maintenant été évalués par l’équipe médicale de Chelsea, Lampard étant optimiste quant à leurs conditions.

Il a déclaré: «Nous espérons que les deux joueurs seront absents pendant environ deux semaines. Ils ont eu des scanners hier et leurs blessures montrent qu’ils dureront environ deux semaines.

«Je pense que c’est positif. Surtout avec Hakim, c’est positif.

«Avec Callum, nous ne savions pas à quoi nous attendre. C’était une blessure qu’il a eue à l’entraînement il y a quelques jours.

Cela signifie que Lampard devra modifier sa composition pour le match de samedi contre Everton, avec Timo Werner ou Kai Havertz jouant potentiellement à droite de l’attaque.

Havertz y a été déployé lors du match nul 1-1 avec Krasnodar, ce qui a permis à Chelsea de rester invaincu en phase de groupes de la Ligue des champions.

Lampard a ajouté: «J’étais heureux. C’était un jeu difficile à naviguer. Rien là-dessus en tant que tel autre que notre propre attitude et comment nous performons et comment nous abordons et j’ai trouvé que notre attitude était excellente.

«Pas de blessures, minutes pour les joueurs, Billy Gilmour revient sur le côté. Tino Anjurin fait ses débuts à ce niveau, donc je suis très content.

1607469040

L’UEFA a également confirmé que la conclusion du PSG-Istanbul Basaksehir demain soir mettra en vedette une «nouvelle équipe d’officiels de match».

1607468896

Un tweet du PSG confirme ce qui suit: «Le match de ce soir entre @PSG_English et @ ibfk2014 a été interrompu après 13 minutes de jeu suite aux propos racistes du quatrième officiel à un membre du staff du club Basaksehir.

“Le match sera rejoué mercredi à 18h55 (CET).

«Toutes les formes de racisme vont à l’encontre des valeurs portées par le Paris Saint-Germain, le président du club, le staff et les joueurs.»

1607468077

Solskjaer n’était naturellement pas d’humeur à discuter de l’avenir de Paul Pogba après la défaite à Leipzig ce soir.

«Vous devez demander à Paul s’il est heureux ou non, je ne parlerai pas pour lui», dit-il.

“Il travaille dur à l’entraînement et il doit se concentrer sur ses performances. Ce n’est pas le moment de discuter des transferts.”

1607467569

Solskjaer: Nous avons commencé trop tard

«Nous avons commencé trop tard», a déploré Solskjaer à BT Sport. “Excellent esprit et retour. C’est différent de la Premier League, vous ne pouvez pas donner une avance de trois buts à une équipe et espérer revenir. Nous n’avons pas eu de chance vers la fin et vous avez presque pensé que c’était à la dernière minute. .

“Bien sûr, vous ne pouvez pas dire que nous étions assez bons, nous n’avons pas été. Dans un groupe difficile bien sûr, la grande défaite pour nous a été celle à Istanbul – c’est là que nous avons perdu les points que nous aurions dû avoir.

«Aujourd’hui, nous étions proches, mais nous savions que nous devions défendre les centres et les balles dans la surface et nous ne pouvions tout simplement pas les effacer.

“En tant que footballeur, vous ne pouvez pas vous sentir désolé pour vous-même. Vous vous sentez désolé pendant quelques minutes ce soir et ensuite nous nous concentrons sur un match massif samedi.”

1607467257

Maguire: Je ne veux pas chercher des excuses

“Ce club mérite d’être dans la compétition”, a poursuivi le skipper de United. «Nous devons traverser le groupe. Nous savions que, quel que soit le groupe, cela allait être difficile mais nous devons faire plus.

“Nous avons regardé le groupe et nous avons senti que nous devrions passer, ce sont les standards du club. Je suis le capitaine, je suis déçu, je suis vidé pour tout le monde parce que nous avons travaillé si dur pour atteindre cette compétition.

“Je ne veux pas chercher des excuses. Il y a 11 corps qui doivent aller là-bas et être agressifs, gagner les premiers ballons, gagner les seconds ballons et défendre les centres.

“Ce sont les bases du football. Peu importe la forme dans laquelle vous êtes, si vous ne pouvez pas défendre des centres, vous allez perdre des matchs de football.”

1607467077

L’UEFA mène une “ enquête approfondie ” sur l’incident du PSG-Basaksehir

1607466964

Maguire: On s’est donné trop à faire

“Nous avons commencé le match trop lentement”, a déclaré le capitaine de United à BT Sport. “Ce n’était pas assez bon les 20 premières minutes, nous n’y étions pas et ils ont marqué leurs deux occasions. Ils ont mis deux balles dans la surface et nous n’avons pas réussi à gérer le centre et c’est pourquoi nous avons été battus.

“En deuxième mi-temps, nous avons tout donné, et ils ont marqué avec leur seule attaque. Un autre centre, donc nous devons nous regarder vraiment. Nous nous sommes donné trop de choses à faire. Nous sommes venus par derrière, donc nous avons une grande conviction. nous pourrions le faire, vous voyez à quel point nous sommes arrivés à la fin.

«Le nombre de chances que nous avons eues, les tirs que nous avons eu, je ne connais pas les statistiques. En fin de compte, nous avons commencé le match trop lentement, donnant des buts et prenant du retard.