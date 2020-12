T

La phase de groupes de la Ligue des champions se termine ce soir, avec les quatre dernières places de la phase à élimination directe à déterminer.

L’action de mardi soir a été éclipsée alors que les joueurs du PSG et d’Istanbul Basaksehir quittaient le terrain du Parc des Princes à la suite d’allégations selon lesquelles un quatrième officiel aurait utilisé une insulte raciale contre un entraîneur adjoint. Le match a repris mercredi après que les deux équipes aient pris le genou et portaient des t-shirts “ non au racisme ” à Paris.

Manchester City et Liverpool sont tous les deux en action, respectivement contre Marseille et Midtjylland, ayant déjà réservé leur place lors des 32 derniers matchs en tant que vainqueurs de groupe. Pendant ce temps, le Real Madrid est au bord d’une sortie anticipée alors que les hommes de Zinedine Zidane doivent obtenir un résultat contre Gladbach ce soir.

Calendrier et résultats de la Ligue des champions (KO GMT)

17 h 55 | PSG 5-1 Basaksehir, Ajax 0-1 Atalanta, Midtjylland 1-1 Liverpool

20h00 | Bayern vs Lokomotiv Moscou, Salzbourg vs Atletico Madrid, Inter Milan vs Shakhtar, Real Madrid vs Borussia Monchengladbach, Olympiacos vs FC Porto, Man City vs Marseille

Points forts

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1607544764

Objectif! Olympiacos 0-1 Porto

Après que l’ancien homme de Watford, Holebas, ait été accusé d’avoir manipulé le ballon, Otavia place Porto en tête.

1607544721

Objectif! Real Madrid 1-0 Borussia Monchengladbach

Le début parfait pour Zidane! Vazquez fouette un centre et Benzema rentre à la maison à merveille.

1607544581

Peine!

Porto a une pénalité précoce pour le handball dans son match à l’Olympiacos!

1607544168

Permutations

Un rappel de ce qu’il reste à jouer pour… tous les yeux rivés sur le Groupe B et le Real Madrid.

Les titulaires du Bayern Munich ont déjà scellé leur place en tête du groupe.

L’Atletico Madrid rejoindra les champions d’Allemagne en huitièmes de finale s’ils évitent la défaite contre le RB Salzbourg, qui doit gagner pour prendre la deuxième place. Le Lokomotiv Moscou ne peut pas se qualifier.

Le Borussia Monchengladbach sera en tête du groupe s’il gagne et progressera s’il évite la défaite ou si Shaktar Donetsk et l’Inter Milan font match nul.

Shaktar atteindra les huitièmes de finale s’il bat l’Inter ou si les deux matchs du groupe sont des matchs nuls. Ils peuvent dominer le groupe s’ils prennent les trois points et Gladback ne le fait pas.

Le Real Madrid passera s’il bat Gladbach, ou s’il fait match nul et que l’Inter Milan gagne. L’équipe de Zinedine Zidane remportera le groupe si elle gagne et Shaktar ne le fait pas.

Antonio Conte et l’Inter Milan passeront s’ils battent le Shaktar et que le match du Real Madrid n’est pas nul.

Manchester City et Porto en ont déjà terminé avec l’équipe de Pep Guardiola ayant déjà remporté le groupe.

1607544090

DÉMARRER!

Nous sommes en route pour le coup d’envoi de 20h!

1607543591

TEMPS PLEIN: Groupe D

C’était une tâche difficile, mais c’est fini.

Midtjylland 1-1 Liverpool

Atalanta rejoint Liverpool dans les huitièmes de finale.

1607543269

Objectif! Ajax 0-1 Atalanta

Muriel donne à Atalanta une avance tardive à Amsterdam. L’Ajax a besoin de deux buts très tardifs pour éviter de se retirer de la Ligue des champions maintenant.

1607543153

Exclu!

Un autre chèque controversé! Le ballon se dirige vers ce qui ressemble à un bras du Midtjylland mais le handball est donné contre Liverpool …

1607542989

Plus de VAR

Minamino voit un but exclu pour hors-jeu mais il n’est pas clair que c’était le cas. Cela a été plutôt ennuyeux.

1607542630

À PLEIN TEMPS!

PSG 5-1 Istanbul Basaksehir

Après le drame choquant à Paris hier, le PSG scelle la première place dans un certain style.