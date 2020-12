T

La phase de groupes de la Ligue des champions se termine ce soir, avec les quatre dernières places de la phase à élimination directe à déterminer.

L’action de mardi soir a été éclipsée alors que les joueurs du PSG et d’Istanbul Basaksehir quittaient le terrain du Parc des Princes à la suite d’allégations selon lesquelles un quatrième officiel aurait utilisé une insulte raciale contre un entraîneur adjoint. L’UEFA a confirmé par la suite que le match reprendrait mercredi à 17 h 55 avec de nouveaux officiels.

Manchester City et Liverpool sont tous les deux en action, respectivement contre Marseille et Midtjylland, ayant déjà réservé leur place lors des 32 derniers matchs en tant que vainqueurs de groupe. Pendant ce temps, le Real Madrid est au bord d’une sortie anticipée alors que les hommes de Zinedine Zidane doivent obtenir un résultat contre Gladbach ce soir.

Calendrier et résultats de la Ligue des champions (KO GMT)

17 h 55 | PSG vs Basaksehir, Ajax vs Atalanta, Midtjylland vs Liverpool

20h00 | Bayern vs Lokomotiv Moscou, Salzbourg vs Atletico Madrid, Inter Milan vs Shakhtar, Real Madrid vs Borussia Monchengladbach, Olympiacos vs FC Porto, Man City vs Marseille

Suivez toute l’action sur notre blog LIVE ci-dessous…

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1607536899

Effacer le message

Les joueurs du PSG s’échauffent avant la reprise de leur match contre Istanbul Basaksehir portant des t-shirts «No To Racism».

(REUTERS) 1607536731

Objectif! Midtjylland 0-1 Liverpool

Départ rapide pour Liverpool alors que Salah donne l’avantage à l’équipe de Jurgen Klopp dans la première minute.

1607536583

DÉMARRER!

Nous sommes donc partis dans le groupe D. Liverpool est déjà vainqueur, l’Ajax et l’Atalanta se battent pour les rejoindre. Quelques chances pour les jeunes de Liverpool au Danemark ce soir ainsi que pour Trent Alexander-Arnold de se remettre en forme. Salah et Jota voudront augmenter leur nombre de buts s’ils le peuvent.

1607536211

Permutations: Groupe D

Liverpool est déjà à la première place et sera rejoint par l’Atalanta tant qu’il ne perdra pas contre l’Ajax. Si l’Ajax gagne, la partie néerlandaise passera.

1607535430

Permutations: Groupe C

Manchester City et Porto en ont déjà terminé avec l’équipe de Pep Guardiola ayant déjà remporté le groupe.

1607535141

Permutations: Groupe B

Le Borussia Monchengladbach sera en tête du groupe s’il gagne et progressera s’il évite la défaite ou si Shaktar Donetsk et l’Inter Milan font match nul.

Shaktar atteindra les huitièmes de finale s’il bat l’Inter ou si les deux matchs du groupe sont des matchs nuls. Ils peuvent dominer le groupe s’ils prennent les trois points et Gladback ne le fait pas.

Le Real Madrid passera s’il bat Gladbach, ou s’il fait match nul et que l’Inter Milan gagne. L’équipe de Zinedine Zidane remportera le groupe si elle gagne et Shaktar ne le fait pas.

Antonio Conte et l’Inter Milan passeront s’ils battent le Shaktar et que le match du Real Madrid n’est pas nul.

1607534509

Permutations: Groupe A

Les titulaires du Bayern Munich ont déjà scellé leur place en tête du groupe.

L’Atletico Madrid rejoindra les champions d’Allemagne en huitièmes de finale s’ils évitent la défaite contre le RB Salzbourg, qui doit gagner pour prendre la deuxième place. Le Lokomotiv Moscou ne peut pas se qualifier.

1607534239

Actualités de l’équipe PSG vs Basaksehir

Alors que le PSG et Basaksehir devraient reprendre leur match reporté à 17h55, voici comment les équipes s’alignent…

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Danilo Pereira, Kimpembe, Bakker, Paredes, Rafinha, Verratti, Neymar, Mbappe

Sous-marins: Kehrer, Di Maria, Sergio Rico, Kean, Kurzawa, Ander Herrera, Diallo, Gueye, Letellier, Dagba, Pembele, Fadiga

Istanbul Basaksehir: Gunok, Da Silva, Ponck, Topal, Kaldirim, Ozcan, Tekdemir, Kahveci, Gulbrandsen, Crivelli, Turuc

Sous-marins: Babacan, Chadli, Kivanc, Ba, Giuliano, Bolingoli Mbombo, Kaplan, Karakus

1607533825

Actualités de l’équipe Ajax vs Atalanta

Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Klaassen, Labyad, Gravenberch, Antony, Brobbey, Tadic

Sous-marins: Stekelenburg, Bois, Alvarez, Klaiber, Huntelaar, Promes, Rensch, Ekkelenkamp, ​​Kotarski

Atalanta: Gollini, Toloi, Romero, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Pessina, Gomez, Zapata

Sous-marins: Palomino, Lammers, Muriel, Malinovsky, Piccini, Mojica, Depaoli, Rossi, Ruggeri, Panada, Sportiello, Ilicic

1607533791

Actualités de l’équipe Midtjylland vs Liverpool

FC Midtjylland: Hansen, Cools, Sviatchenko, Scholz, Paulinho, Cajuste, Onyeka, Dreyer, Evander, Mabil, Kaba

Sous-marins: Hoegh, Andersson, Sisto, Thorsen, Vibe, Ottesen, Pfeiffer, Anderson, Madsen, Dyhr, Isaksen, Sery

Liverpool: Kelleher, Alexander-Arnold, Rhys Williams, Fabinho, Tsimikas, Minamino, Clarkson, Keita, Salah, Origi, Jota

Sous-marins: Wijnaldum, Firmino, Mane, Adrian, Henderson, Jones, Robertson, Matip, Jaros, Caïn, Neco Williams, Koumetio