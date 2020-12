C

Les groupes E, F, G et H de la Ligue des champions se terminent ce soir dans ce qui promet d’être une autre soirée dramatique.

Les deux équipes s’étant déjà qualifiées pour les huitièmes de finale, le match pourrait se transformer en une sorte d’exposition entre les deux.

Calendrier et résultats de la Ligue des champions (KO GMT)

17 h 55 | Zenit 1-2 Dortmund, Lazio 2-2 Club Brugge

20h | RB Leipzig vs Manchester United, Barcelone vs Juventus, Chelsea vs Krasnodar, PSG vs Basaksehir, Dynamo Kyiv vs Ferencvaros, Rennes vs Séville

Suivez toute l’action sur notre blog LIVE ci-dessous…

Points clés

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1607459692

30 min: Orban termine de près après qu’Ibrahima Konate frappe l’intérieur du poteau avec une tête pour Leipzig.

Cependant, le but est exclu pour hors-jeu. Un lâcher-prise pour United.

1607459541

OBJECTIF! Chelsea 1-1 Krasnodar | Jorginho 28 ‘

Aucune erreur de Jorginho sur place. Chelsea niveau arrière au pont.

1607459494

PÉNALITÉ À CHELSEA

Cependant, Chelsea aura une chance rapide d’égaliser sur place après une faute sur Tammy Abraham de Kaio.

1607459429

OBJECTIF! Chelsea 0-1 Krasnodar | Remy Cabella 24 ‘

Le milieu de terrain français Cabella a frappé pour donner à Krasnodar une avance rapide dans l’ouest de Londres!

1607459339

24 minutes: Une vue du but pour United à Leipzig, mais la tête de Greenwood navigue sur la barre transversale.

1607459265

Une situation grave se développe au Parc des Princes, où les joueurs d’Istanbul Basaksehir et du PSG ont quitté le terrain au milieu d’accusations de racisme qui seraient dirigées contre un officiel.

Nous vous en apporterons plus au fur et à mesure que nous l’obtenons.

1607459168

James Robson à Stamford Bridge

Havertz semble s’amuser à droite de l’attaque de Chelsea dans un rôle plus avancé.

Il a été derrière la plupart de ce qui a été bon pour l’équipe locale, cette équipe étant le domaine qu’ils ont cherché à exploiter.

1607459123

«Déplacez le ballon plus vite» est la première instruction claire de Solskjaer à ses joueurs de United choqués.

Il n’a pas tort. Un tel manque de mouvement de son équipe juste pour le moment.

1607459033

OBJECTIF! Barcelone 0-2 Juventus | Weston McKennie 20 pi

L’international américain McKennie a doublé l’avantage de la Juve en Catalogne.

Après avoir été stupéfait par Cadix samedi, Barcelone est-il sur le point de renoncer à la première place du groupe G?

1607458930

James Robson à Stamford Bridge

Ce fut un bon début pour Chelsea. Gilmour et Kovacic voient beaucoup de balle et repoussent Krasnodar.

Ils n’ont pas encore dérangé le gardien, mais il n’y a aucune impression qu’ils passent par les mouvements ici.