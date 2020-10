Lire le contenu vidéo

Lil Dickyenlève tous ses vêtements – à l’exception d’une chaussette en tube sur son petit Dicky – pour encourager tout le monde à voter et pour révéler qui il soutient pour le président.

La star de “Dave” a rejoint le dernier tendance célébrité de se déshabiller pour exprimer l’importance de l’élection de 2020 et de la bataille entre Président Trump et Joe Biden.

Cependant, Lil Dicky va encore plus loin – non seulement avec la quantité de nudité avec laquelle il semble à l’aise pour faire passer son message … mais avec une ventilation complète des candidats et de leurs réponses aux problèmes urgents.

Le rappeur / comédien dit que la crise climatique et le racisme systémique en Amérique sont les sujets les plus importants à discuter, à son avis … et il compare les positions de Trump et Biden sur chacun.

C’est une analyse assez intrigante – même si cela vient d’un gars assis les jambes croisées sur un tapis dans le buff – et à la fin, Lil Dicky révèle qui obtient son vote. Ce n’était pas vraiment un mystère.

Plus important encore, LD rappelle aux gens de son état natal de Pennsylvanie et de son état actuel de Californie de s’inscrire pour voter aujourd’hui avant qu’il ne soit trop tard.