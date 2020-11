UNE

Le rappeur adolescent s’est vanté dans une vidéo musicale de poignarder un jeune homme dont la vie a été sauvée par une opération à cœur ouvert au bord de la route.

Joshua Erorh, 18 ans, a attaqué le jeune homme de 21 ans devant un restaurant de restauration rapide à New Cross, dans le sud de Londres, juste avant minuit le samedi 14 mars.

Erorh, qui frappe sous le nom de Lil MDot, était armé d’un couteau dissimulé sous un sac en plastique blanc au-dessus de sa main, et a confronté la victime avant de le poignarder deux fois à la poitrine.

L’un des coups lui a transpercé le cœur, a appris la Cour de la Couronne de Kingston. Le frère de la victime est sorti du restaurant pour intervenir et Erorh s’est enfui, laissant derrière lui un vélo poussoir bleu.

Après une courte poursuite le long de New Cross Road, la victime s’est effondrée et son frère a décidé de le conduire directement à l’hôpital.

Des policiers ont signalé la voiture dans une rue voisine après avoir remarqué qu’elle roulait de manière erratique. Les agents ont fourni les premiers soins à la victime avant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux et ont procédé à une opération d’urgence à cœur ouvert sur le bord de la route.

La victime a été transportée à l’hôpital pour un traitement complémentaire et reste dans un état potentiellement mortel plus de huit mois plus tard.

L’attaque était motivée par la croyance erronée d’Erorh selon laquelle la victime était un membre actif d’un gang rival, a déclaré le tribunal.

Il a ensuite posté un clip vidéo de forage vantant l’attaque, qui comprenait des références à la commande de nourriture que la victime avait faite quelques minutes avant d’être poignardé.

Le duo, âgé de 16 et 17 ans, était ami et s’est produit sous les noms de Showkey et MDot.

Dans sa chanson G to the B de 2018, Erorh rappe: «J’avais 13 ans, je ne savais pas grand-chose, tout ce que je savais, c’était soutenir ma tige [knife] et chasser les opps [rivals].

«En 2016, deux de mes frères sont tombés, RIP Sho Sho, RI.P Mdot.»

Erorh, de Courtney Road, Grays a été acquitté de tentative de meurtre, mais reconnu coupable d’avoir infligé des lésions corporelles graves avec intention aujourd’hui.

Il sera condamné le 8 février 2021 à Snaresbrook Crown Court.

Le détective Jamie Layton, de l’unité de commandement de base du sud-est du Met, a déclaré que les officiers avaient effectué des analyses approfondies de vidéosurveillance et de téléphones portables pour relier Erorh à la scène.

Il a déclaré: «C’était un acte de violence choquant qui aurait pu coûter la vie à un homme, et mon équipe et moi étions déterminés à traduire Erorh en justice.

«Je tiens à féliciter les policiers qui ont arrêté la voiture et ont fourni à la victime les premiers soins et la réanimation cardio-respiratoire, en attendant l’arrivée des agents de santé d’urgence sur les lieux.

«Sans les brillants efforts des médecins, la victime pourrait être décédée des suites de ses blessures.

«Cependant, sa vie et celle de sa famille ont maintenant été changées à jamais en raison de cet acte de violence brutal et il continue de se battre pour sa vie.

«J’espère que la condamnation d’Erorh, et la sentence qui suivra, enverra un message clair à ceux qui sont trop disposés à s’engager dans la violence que cela ne sera tout simplement pas toléré. Rien de bon ne peut jamais venir de porter un couteau.

«Réduire la violence à Londres est une priorité absolue pour le Met et nous continuerons d’appréhender les responsables de la misère et de la peur dans nos communautés.

Un homme de 22 ans a été déclaré non coupable d’avoir aidé un délinquant.

Toute personne ayant des informations sur la criminalité au couteau peut contacter Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111.