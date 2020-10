Lire le contenu vidéo

Pompe Lil s’inspire de 50 centimes, et jetant son soutien derrière Président Trump … disant qu’il ne veut pas payer un sou de plus en impôts, comme Joe Bidenpropose.

Le rappeur a gazouillé ce week-end en termes assez clairs, publiant une photo de lui serrant la main de DT – clairement photoshoppé – et une approbation de la vidéo qui sonne.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Quant à savoir pourquoi … cela semble être conforme à ce que Fiddy a exprimé la semaine dernière lorsqu’il a également approuvé Trump – ils ne sont pas prêts à tomber dans une nouvelle tranche d’imposition dans le cadre du plan de Biden. S’il gagne, JB a déclaré qu’il essaierait de renverser la loi fiscale de Trump et d’amener les gens qui gagnent plus de 400000 dollars à verser leur juste part – bien plus que ce qu’ils paient actuellement.

Bien sûr, 50 et Pump entrent dans cette catégorie, et aucun des deux ne semble vouloir ou désireux de céder plus de sa richesse à l’Oncle Sam.

Il semble que 50 ans ne le voulaient pas après tout – ou il est sur la clôture. Il a dit plus tard “F *** Trump” quand son ex, Chelsea Handler, l’a appelé sur «The Tonight Show».

👀a quoi, 😳un autre spin 💫Fu * k Donald Trump, je ne l’ai jamais aimé. «Pour tout ce que je sais, il m’a fait installer et a tué mon ami Angel Fernandez, mais c’est de l’histoire. LOL @chelseahandler @jimmyfallon pic.twitter.com/Tya6EqDBFt – 50cent (@ 50cent) 25 octobre 2020 @ 50cent

Elle a dit qu’elle serait prête à lui donner une autre chance dans la chambre s’il changeait de mélodie … et bien sûr, il l’a fait. Quand il s’agit de LP, cependant, il semble un peu plus sérieux.

Voici une autre chose … Pump attrape actuellement une tonne de critiques en ce moment pour son approbation, mais plus encore pour son utilisation du mot n dans sa vidéo (et en général).

L’héritage de mec est hispanique, mais beaucoup de gens pensent que c’est ironique et carrément mal qu’il l’utilise, quand A) il n’est pas noir et B) il soutient quelqu’un qui a sifflé un chien aux suprémacistes blancs.