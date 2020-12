Exclusif

Pompe Lil ne volera plus avec JetBlue – du moins c’est ce que dit la compagnie aérienne, car elle prétend qu’il a refusé de porter un masque en vol.

Un représentant de JB a déclaré à TMZ … qu’un client sur l’un de leurs vols du samedi de Fort Lauderdale à Los Angeles est devenu verbalement abusif avec les membres de l’équipage, et a également enlevé son visage en se couvrant en plein vol … puis ne l’a pas remis en marche. , même lorsqu’on lui a demandé.

On nous dit que JetBlue a appelé LAX pour leur dire d’avoir des flics en attente – apparemment il était si indiscipliné – mais il ne semble pas que Pump ait été arrêté lorsqu’ils ont atterri. La police de l’aéroport de LAX nous dit qu’elle n’a aucune trace d’arrestation ou d’incident impliquant le rappeur.

Lire le contenu vidéo

@lilpump / Instagram

TMZ a également obtenu une correspondance du poste de pilotage ce jour-là – dans laquelle le commandant de bord détaillait exactement ce que faisait LP … et ce qui devait se passer à leur arrivée. Au début, il a dit que Pump n’était tout simplement pas conforme à leur politique de masque, mais a déclaré plus tard qu’il éternuait et toussait dans une couverture sans masque (peut-être exprès) … et que plus qu’un simple superviseur avait besoin de les rencontrer, comme Pump l’avait fait. à traiter «fermement».

La dernière correspondance envoyée dit que Pump a finalement obligé et mis son masque – mais le mec n’en avait pas fini avec JetBlue à ce moment-là … il s’est ensuite tourné vers les réseaux sociaux pour les insulter.

Dans une vidéo supprimée depuis, Lil Pump dit «f *** JetBlue», et poursuit en disant qu’il ne portera JAMAIS de masque en 2021. On dirait que son proAtout les vibrations sont toujours fortes après les élections.

Nous avons contacté l’équipe de Pump … ils n’avaient aucun autre commentaire.