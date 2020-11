Avant les élections du 3 novembre, le rappeur Lil Pump, de son vrai nom Gazzy Garcia, a participé à un rassemblement du président Donald Trump au Michigan pour approuver le président. Cependant, plus d’une semaine après les élections, Page Six a rapporté que Lil Pump n’avait pas voté. En fait, la publication a rapporté que le rappeur “Drug Addicts” n’est pas et n’a jamais été inscrit pour voter dans son état d’origine, la Floride.

The Smoking Gun a initialement rapporté cette nouvelle, citant les listes électorales de Sunshine State et un superviseur du département des élections du comté de Miami-Dade pour dire que Lil Pump n’était pas inscrit pour voter dans son État d’origine. Le rappeur de 20 ans n’a jamais été inscrit pour voter en Floride, un État qui n’est pas allé à Trump lors de l’élection. Pour le moment, on ne sait pas si Lil Pump n’était pas inscrit pour voter en Floride ou s’il était inscrit dans un autre État et y avait voté. Dans les jours qui ont précédé les élections, le rappeur a particulièrement parlé du soutien de Trump. Il a même rencontré le président et plusieurs membres de l’équipe lorsqu’il a assisté à un rassemblement dans le Michigan, un état critique du champ de bataille dont le président avait besoin pour remporter la présidence (l’État finissant par devenir bleu en 2020 et devenant le président élu Joe Biden).

Pendant le rassemblement, le président a présenté le rappeur en disant: “En parlant de son, de musique et d’autres choses, l’une des grandes superstars du monde, Little Pimp.” Il a ajouté: “Little Pump, viens ici.” Lil Pump a alors dit: «M. Président, j’apprécie tout ce que vous avez fait pour notre pays. Vous avez ramené les troupes à la maison et vous faites ce qu’il faut. Lil Pump a terminé son message en disant au public: “Et ne votez pas du tout pour Sleepy Joe!” Fait intéressant, le rappeur a également participé à une vidéo de campagne intitulée “Lil Pump sur les raisons pour lesquelles il vote pour Donald Trump!” La vidéo a recueilli plus de 500 000 vues.

En fin de compte, l’opposant démocrate de Trump, Biden, est reparti victorieux après les élections, alors que des médias tels que Associated Press et CBS News prévoyaient que l’ancien vice-président deviendrait le 46e président des États-Unis. Trump n’a pas encore concédé, car il a juré de contester le résultat de l’élection devant le tribunal et a déjà demandé un recomptage dans des États tels que le Wisconsin, un autre État qui est devenu bleu en 2020 et s’est rendu à Biden. Trump a également prétendu à tort qu’il avait remporté l’élection et une «fraude» électorale généralisée (une affirmation qu’il avait faite sans aucune preuve à l’appui).