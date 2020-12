Le rappeur Lil Wayne a plaidé coupable vendredi à une accusation d’arme à feu en Floride, selon un rapport du Miami Herald. Lil Wayne a été pris avec un pistolet plaqué or dans ses bagages lorsqu’il est arrivé à Miami, en Floride, dans un avion affrété l’hiver dernier. Ses infractions passées pourraient en faire un cas grave pour le rappeur de 38 ans.

Lil Wayne aurait affronté la juge de district américaine Kathleen Williams lors d’une audience virtuelle vendredi en disant: “Votre honneur, je plaide coupable.” Il aurait volé de Los Angeles, en Californie, à Miami avec une arme à feu, de la marijuana et de la cocaïne – bien qu’il n’ait été accusé que d’une nouvelle infraction relative aux armes à feu. Lil Wayne avait déjà été reconnu coupable d’un crime pour possession d’armes à feu dans l’État de New York, ce qui pourrait prendre en compte sa punition cette fois-ci.

L’avion affrété de Lil Wayne aurait été fouillé par les autorités locales et fédérales le 23 décembre 2019 à son arrivée à Miami. Ils ont trouvé le pistolet plaqué or chargé de six cartouches de munitions et, bien que ce soit illégal, ils l’ont laissé partir avec son entourage à l’époque. Il a passé les vacances dans sa maison de Floride sur Allison Island.

Près d’un an plus tard, Lil Wayne a été inculpé dans cette affaire à la mi-novembre et pourrait encourir jusqu’à 10 ans de prison selon le déroulement de la procédure. Il doit revenir au tribunal pour une audience de détermination de la peine le 28 janvier, à nouveau avec le juge Williams.

Selon The Herald, les antécédents criminels de Lil Wayne pourraient être un facteur dans sa condamnation, d’autant plus qu’ils concernaient à nouveau les armes à feu. Cependant, son acceptation de la responsabilité de cette accusation joue en sa faveur, et les directives de détermination de la peine pourraient le faire sortir de prison dans un à deux ans, selon la décision de Williams.

De plus, l’avocat de la défense de Lil Wayne, Howard Srebnick, a fait valoir que la fouille de l’avion par les autorités en décembre dernier était illégale au départ. Il a souligné que le rappeur «avouait» posséder une arme à feu illégale malgré cette violation, et a déclaré que si cette affaire avait abouti à un procès, il aurait cherché à supprimer l’arme comme preuve.

En ce qui concerne les médicaments, Lil Wayne aurait déclaré au juge qu’il ne prenait que des médicaments quotidiens pour son épilepsie et qu’il n’utilisait actuellement aucune autre substance. Il a également parlé de son passé, de son enfance à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, à l’abandon du lycée, à la fin de son GED et à devenir une star de la musique internationale.

Lil Wayne doit revenir au tribunal pour achever cette affaire le jeudi 28 janvier 2021.