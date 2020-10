Exclusif

Lil XanExplosion de la station-service – après qu’un gars l’ait apparemment appelé pour manque de respect Tupac – pourrait lui coûter cher … parce que le rappeur est poursuivi pour avoir tiré une arme.

Selon de nouveaux documents juridiques, obtenus par TMZ – Anthony Sanchez s’en prend à Lil Xan pour leur altercation du 7 juin 2019 dans un LA 7-Eleven … la queue de laquelle Sanchez a enregistré une vidéo.

Sanchez affirme qu’il a interrogé le rappeur sur un commentaire controversé il avait fait, qualifiant la musique de Tupac d ‘”ennuyeuse” – et dit que Xan avait sorti une arme et l’a pointée sur lui.

Dans le procès, Sanchez dit qu’il a reculé et a commencé à enregistrer l’incident, et dit que le rappeur a continué à agiter le pistolet … en prenant son doigt sur et hors de la détente. Sanchez dit qu’il craignait pour sa vie.

La vidéo montre Sanchez a appelé Lil Xan une «salope» à quelques reprises avant que Xan ne brandisse ce qui ressemble au moins à une arme à feu. Selon le costume, Xan a également jeté sa tasse par la fenêtre alors qu’il s’éloignait et frappait Sanchez … ce qui semble assez trivial après tout le fusil.

Sanchez affirme qu’il a souffert d’une grave détresse émotionnelle et qu’il poursuit également pour voies de fait et coups et blessures.

Au moment de la L’incident, Lil Xan a posté sur les réseaux sociaux qu’il n’a sorti l’arme que pour se protéger d’une attaque. Nous avons contacté à propos du procès … pas de mot pour l’instant.