Lil Yachty ruiné les chances d’un homme de regarder un Jus WRLD hommage lorsque le rappeur et ses garçons l’ont battu … selon un nouveau procès.

Jimmy Quivac poursuit Yachty, affirmant que lui et son équipe l’avaient frappé alors qu’il se dirigeait vers le festival Rolling Loud en décembre dernier pour regarder un hommage au regretté Juice WRLD.

Selon des documents, obtenus par TMZ, Jimmy affirme qu’il marchait seul et se dirigeait vers le Colisée de Los Angeles lorsqu’il a remarqué Yachty et une grande foule debout près de l’entrée. Alors qu’il essayait de se faufiler dans la foule, Jimmy affirme que quelqu’un lui a crié dessus pour s’être cogné contre eux, puis tout l’enfer s’est déchaîné … et Yachty l’aurait frappé au corps à corps.

15/12/19 TMZ.com

Jimmy affirme que l’équipage de Yachty s’est joint à l’action … le frappant, le piétinant et lui donnant des coups de pied alors qu’il était au sol. Une fois la poussière retombée, il dit avoir subi des blessures au poignet, à la main et au bras.

Il poursuit pour voies de fait, coups et blessures et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle.

TMZ a cassé l’histoire … l’incident présumé était filmé. Vous pouvez voir dans la vidéo la partie d’un groupe de Yachty qui semble attaquer un homme, qui est finalement vu se lever et s’enfuir. Yachty, à l’époque, affirmait que lui et ses amis quittaient le festival, et le gars de la vidéo, Jimmy, l’avait poussé sans raison. Yachty a dit que lui et ses amis avaient confronté le gars et lui avait demandé quel était son boeuf avec eux.

Yachty a affirmé que ses amis ne voulaient pas se battre.