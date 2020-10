Trois ans après le divorce de la présentatrice Lili Estefan de l’homme d’affaires cubain Lorenzo Luaces, la nièce de Gloria Estefan a également évoqué pour la première fois le moment difficile qu’elle a vécu après la séparation de son ex-mari.

Ceci à travers sa série Facebook Watch intitulée “Red Table Talk: The Estefans”, où Lili détaille la manière dont elle a réalisé l’infidélité de Lorenzo, avec qui elle était mariée depuis 25 ans.

«C’était un divorce très public, vous savez, d’une personne qui, à mon avis, avait une vie parfaite, une famille parfaite, tout était parfait. La vie vous apprend simplement que ce n’est pas comme ça », dit-il.

L’animatrice de “El gordo y la flaca” a révélé qu’avant d’aller à son émission, son mari de l’époque l’a appelée pour lui dire qu’un paparazzi l’avait surpris avec une autre femme et lui avait demandé 200 000 $ en échange des photos.

L’animatrice a expliqué que leur séparation était très compliquée car elle est une personne publique et après les nouvelles, toutes les caméras se sont concentrées sur elle, mais elle a décidé de se taire et de ne pas en parler tant qu’elle n’était pas en bonne santé mentale.

«La seule chose qui est arrivée à son père, c’est qu’il est marié à une personnalité publique. C’est pourquoi les paparazzi lui ont fait ça, ils nous ont fait ça. Il y a beaucoup d’hommes qui, vous savez, qui ont été infidèles et se repentent, font de la thérapie, peu importe, et passent à autre chose. J’ai essayé de l’excuser, devant les enfants et à un moment donné, je termine la conversation, je le regarde et je dis: «Tu m’as brisé le cœur! et j’ai quitté la pièce », a-t-il avoué.

Lors de cet entretien, Lili était en compagnie de ses oncles Emilio et Gloria, ainsi que de sa fille Lina Teresa, qui a même avoué qu’elle soupçonnait l’infidélité de son père mais n’a jamais dit à sa mère de peur que cela la fracture. relation entre Lorenzo et Lili.

«Pendant trois ans, les gens me disaient:« Vous allez avancer. Vous allez trouver un homme. Ce sera parfait. Vous verrez quand vous signez le divorce. Maintenant je ris parce que je dis à tout le monde qu’entre le botox et le masque, comment vais-je vaincre un mec comme ça? », Dit-il moqueur.

«Red Table Talk: The Estefans», enregistré à Miami, sera diffusé chaque semaine et mettra en vedette des invités tels que Kate del Castillo, Michelle Rodríguez et Rosie O’Donnell. L’émission suit le format du populaire «Red Table Talk» de Jada Pinkett Smith.

Par: El Universal