Lilian Garcia est de retour à la WWE. En 2016, Garcia a quitté l’entreprise et a lancé une nouvelle émission appelée Chasing Glory avec Lilian Garcia, qui l’a amenée à interviewer des superstars de la WWE actuelles et anciennes ainsi que des célébrités notables. Cette semaine, Chasing Glory a fait ses débuts sur la version gratuite du WWE Network, et PopCulture.com a eu l’occasion de parler à Garcia de son retour à la maison.

“Je veux remercier [WWE] parce que dès le début, ils m’ont donné l’autorisation d’interviewer leur liste actuelle, ce que beaucoup de podcasts n’ont pas obtenu », a déclaré Garcia dans notre série PopCulture @ Home.« Cela m’a énormément aidé. [Triple H] m’a invité à NXT pour faire des interviews pour la marque NXT et leurs Superstars … Je pense que ce n’était qu’une question de temps. Ils lançaient maintenant cette plate-forme et les conversations sur leur version gratuite selon lesquelles ils se disaient: «C’est un ajustement parfait. Quand ils ont tendu la main, je n’ai pas eu à réfléchir à deux fois. “

Chasing Glory a commencé comme un podcast et s’est étendu à YouTube. Dans le premier épisode sur le réseau WWE, Garcia parle à l’ancien champion universel de la WWE Braun Strowman, qui a connu ses batailles personnelles en grandissant. Garcia, qui a fait ses débuts à la WWE en tant qu’annonceur de ring en 1999, a la capacité de mettre son invité à l’aise pour parler de sujets inconfortables et personnels, c’est pourquoi tous ses invités se démarquent.

“Chacun d’entre eux a une histoire tellement unique”, a déclaré Garcia. «Chacun a un voyage unique. La première chose que je leur dis est [to] possédez votre histoire. Ils savent également que sur ce podcast il n’y a pas de jugement [and] nous avons tous vécu quelque chose. »Elle poursuit en expliquant comment Strowman a pu s’ouvrir et lors d’un récent épisode de la chronique de la série documentaire WWE Network et comment cela lui a enlevé beaucoup de poids.

Chasing Glory est devenu une émission à succès car le podcast a été téléchargé plus de 7 millions de fois. Et maintenant qu’il est sur le réseau WWE, Garcia a hâte de se connecter avec de nouveaux fans. “Plus de gens vont voir la série”, a déclaré Garcia, “ce qui signifie que plus de gens vont être aidés. J’ai la chair de poule aujourd’hui et mes yeux se sont déchirés quand je me suis dit: ‘Wow, quelqu’un là-bas a déjà répertorié L’épisode de Braun Strowman et cela les a affectés. Et c’est tellement puissant. “