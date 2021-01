B

L’auteur et illustrateur le plus vendu, Charlie Mackesy, s’est associé aux Samaritains pour envoyer un message positif et social aux voyageurs le lundi bleu.

Les bénévoles de l’organisme de bienfaisance se déplacent généralement à travers le réseau ferroviaire aujourd’hui – ce qui est considéré comme l’un des jours les plus difficiles pour la santé mentale des gens – menant leur campagne Brew Monday en encourageant les gens à prendre du temps avec leurs amis ou leur famille.

Mais les restrictions de Covid signifient que l’opération habituelle a dû être remplacée et Mackesy, dont le livre The Boy, the Mole, the Fox and the Horse était un énorme best-seller, a proposé une nouvelle illustration qui sera vue sur les grands écrans à travers le pays. y compris la gare de Waterloo.

Il a déclaré: “Je suis heureux de pouvoir partager la taupe avec des Samaritains pour le Brew Monday. J’espère que les gens verront le dessin et envisageront de partager leur propre morceau de gâteau virtuel et une bonne tasse de thé avec un proche. Il a été une année difficile pour beaucoup d’entre nous et parler et être avec des êtres chers signifie bien plus pour nous maintenant.

(Charlie Mackesy)

Son livre s’est vendu à plus de 1,4 million d’exemplaires depuis sa publication en 2019 et a passé 55 semaines sur la liste des best-sellers.

Julie Bentley, PDG de Samaritans, a déclaré: «Nous sommes très reconnaissants à Network Rail et à l’industrie ferroviaire pour leur soutien au Brew Monday cette année. Les défis auxquels de nombreuses personnes sont confrontées au cours de cette saison ont été ressentis encore plus intensément cette année avec les restrictions de la pandémie. Chez Samaritans, nous savons à quel point parler et écouter, même virtuellement, peuvent être puissants. Il n’est pas nécessaire que ce soit un lundi ou une tasse de thé, il s’agit de prendre le temps de vraiment s’écouter et de se soutenir mutuellement, ce qui pourrait potentiellement sauver une vie.