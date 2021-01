L

ily Allen a raconté comment elle est devenue accro au médicament d’ordonnance Adderall alors qu’elle tentait de perdre du poids tout en soutenant Miley Cyrus en tournée.

La chanteuse de Smile, 35 ans, est devenue accro car elle ne se sentait pas en sécurité avec Cyrus en 2014 – qu’elle estimait être plus jeune et plus jolie qu’elle.

Allen a déclaré: «Je me suis marié quand j’avais 24 ans et j’ai eu un bébé et un bébé qui sont morts il y a dix ans ce mois-ci et qui ont eu deux bébés.

«Six mois après la naissance de mon plus jeune, nous avons manqué d’argent et avons dû repartir sur la route et j’avais 14 ans et je ne me sentais pas du tout comme une pop star.

«J’ai commencé à prendre ce médicament appelé Adderall qui est comme la vitesse pour perdre du poids, puis je suis devenu accro à ce médicament [because] cela me faisait me sentir invincible et je pouvais travailler de longues heures.

«Puis j’ai fini en tournée en Amérique pour soutenir Miley Cyrus et c’était une tournée hautement sexualisée et j’avais passé les trois dernières années à pousser les bébés.

«Je soutenais cette fille qui était beaucoup plus jeune et plus attirante que ce que je ressentais et j’ai juste commencé à jouer de toutes sortes de manières.»

Allen – fille de l’acteur Keith Allen – a déclaré au podcast The Recovery qu’elle avait même envisagé de prendre de l’héroïne et que c’est à ce moment-là qu’elle savait qu’elle devait aller en cure de désintoxication.

La mère de deux enfants, qui a épousé l’acteur David Harbour à Las Vegas l’année dernière, a déclaré: «J’ai commencé à tromper mon mari et j’avais toujours bu de l’alcool pour me débarrasser de la drogue.

«Puis j’ai réalisé que j’allais dans le mini-bar et buvais les mini bouteilles de vodka et sans drogue.

«J’étais à Los Angeles et je pensais: ‘Rien de tout ça ne marche plus. Peut-être que je devrais essayer l’héroïne.

«Mais parce que j’avais vu ce qui arrivait aux personnes qui prenaient de l’héroïne, je savais qu’il était temps de confronter ce que c’était et mes démons.