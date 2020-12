L

ily Cole dit qu’elle prévoit de se concentrer sur l’environnementalisme plutôt que sur les activités créatives, admettant que ses projets artistiques ont tendance à être «écrasés par l’activisme politique».

La mannequin et actrice devenue militante, 32 ans, a commencé sa carrière en tant qu’adolescente de mannequinat pour des marques telles que Alexander McQueen, Moschino et Chanel, ornant les couvertures de Vogue britannique et française.

Elle a également joué dans des films tels que The Imaginarium of Doctor Parnassus en 2009 et The Moth Diaries en 2011, mais ces dernières années, elle s’est de plus en plus impliquée dans des initiatives environnementales et caritatives.

S’adressant au Standard, le diplômé de Cambridge a déclaré: «Je pense que mon objectif sera l’environnementalisme. Chaque fois que j’essaie de me concentrer sur des projets artistiques ou créatifs, je suis écrasé par l’activisme politique. Je ne peux pas m’empêcher de m’impliquer. Je veux m’impliquer; Je fais trop attention.”

Elle a déclaré que l’environnement avait «chuté dans l’agenda principal des nouvelles» en raison de la pandémie, mais les espoirs que le verrouillage aurait pu faire ont accru l’appréciation des gens.

«L’environnement a de toute évidence été retiré de l’ordre du jour des actualités grand public, mais je pense que tout le monde est plus introspectif maintenant. Beaucoup de gens ont changé leur point de vue. Les gens ont ralenti. Les gens se demandent maintenant: et s’il y avait un moyen de vivre la vie en tant que communauté mondiale? Je suis optimiste quant aux possibilités à venir. »

Elle a ajouté: «Je pense qu’il y a plus de conscience de la planète que jamais. Il y a des données et de la science là-bas – il y a un appétit pour le changement. »

Cole travaille actuellement avec Material Focus, une organisation britannique à but non lucratif qui sensibilise aux déchets électriques. Ce Noël, il lance la collection Five Gold Rings – une série de bagues sur mesure fabriquées à partir de métaux précieux recyclés à partir de déchets électriques.