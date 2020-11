Lily est la nouvelle icône de la mode après sa performance dans «Emily in Paris», mais sa marque sur les tapis remonte à quelques années. Découvrez tous ses moments forts.

La jeune actrice de 31 ans est sur toutes les lèvres après la première de la première saison de la série à succès de Netflix, «Emily in Paris», qui vient détrôner «Sex and the City».

La série qui a été créée le 2 octobre, dans laquelle elle est non seulement la protagoniste mais aussi une productrice, raconte l’histoire d’une jeune femme de Chicago qui déménage à Paris pour travailler dans une société de marketing et apporter sa vision américaine.

Dans les 10 chapitres d’une demi-heure, vous ne verrez pas seulement de la comédie, du sarcasme et de l’amour. “Emily in Paris” est un joyau pour les amoureux de la magnifique ville lumière et surtout de la mode.

Mais apparemment, la fille du musicien anglais Phil Collins a beaucoup en commun avec son personnage. Découvrez les looks incroyables que Lily portait sur les tapis rouges les plus importants au monde.

Lily Collins porte une robe de Elie Saab à la Vanity Fair Party en 2017.

La célèbre actrice a opté pour une robe rose et noire de Giambattista Valli pour le MET Gala 2017.

Lily Collins dans un design de Johanna ortiz au Photocall de «Okja» au Festival de Cannes 2017.

Vêtue de blanc sur le tapis rouge du Festival de Cannes 2017 dans une robe en mousseline Ralph et Russo.

Lily parie sur le plissage dans une robe rouge et rose pâle Reem acra.

La célèbre actrice revient pour parier sur Ralph et risso dans une robe courte à manches en fourrure pour le lancement d’une nouvelle montre Cartier.

Lily montre ses épaules dans une robe magnifique Givenchy au MET Gala 2018.

Encore une fois dans un Givenchy vert et noir avec des découpes pour les InStyle Awards 2018.

Apparemment, Lily est fan de la firme française et revient parier sur Givenchy pour la robe bleue que je portais aux EE British Academy Film Awards 2019.

Lily opte pour une robe queue de sirène blanche avec des fleurs Giambattista Valli pour la première de “Tolkien” à Londres.

Nous continuons avec Giambattista pour son look au gala MET 2019.

Pour la première de la pièce «Les Misérables», Lily a choisi une robe fleurie aux allures de Jill Stuart.

Lily lui a donné une touche sophistiquée mais sexy dans une robe de Georges Hobeika à la soirée “Harper’s Bazaar Icons”.