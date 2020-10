Emily in Paris est la dernière série Netflix qui fait vibrer les médias sociaux, avec des débats sur sa représentation de Paris et son incroyable. Certains téléspectateurs ont également été confus quant à l’âge du personnage titulaire Emily Cooper, et l’actrice Lily Collins a tenté d’éclaircir les choses dans une nouvelle interview. Cela n’a fait qu’engendrer plus de confusion, car son âge n’est jamais précisé et elle semble être assez avancée dans sa carrière.

La série, créée par l’écrivain de Sex and the City, Darren Star, trouve Collins dans le rôle d’Emily, une femme de Chicago dans la vingtaine qui déménage à Paris après avoir reçu une opportunité d’emploi surprenante avec Savoir, une entreprise française acquise par son entreprise. Elle regarde Paris d’un point de vue américain, qui évoque les conflits culturels et la romance. Le reste de la distribution comprend Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery et Camille Razat. Depuis la sortie de la première saison de l’émission le 2 octobre, elle a reçu des critiques mitigées de la part des critiques, certains soulignant la représentation clichée de Paris. Les critiques français n’étaient pas non plus satisfaits des stéréotypes présentés dans l’émission.

Dans une nouvelle interview avec Vanity Fair, Collins, 31 ans, a expliqué que son personnage était «22 ans». Emily a “eu suffisamment d’expérience dans son entreprise à Chicago pour avoir gagné le respect de son patron”, a expliqué l’actrice britannique. «C’est une biscuitine intelligente et vraiment innovante – et ce n’est pas son premier rodéo à faire ce qu’elle fait. Elle est allée à l’école pour ça, et elle a terminé des stages. Cependant, ce n’est pas elle qui a voyagé pendant l’université.»

Elle a donc 22 ans avec une maîtrise en communication ou marketing? Personne n’a remarqué combien de fois ils ont changé son diplôme de maîtrise? Je sais que c’est de la fiction mais ça n’a pas de sens irl https://t.co/ybnaMHoeuW – Katherine Abando (@ kaband0) 15 octobre 2020

Collins a expliqué qu’Emily est censée être un «poisson hors de l’eau» qui n’est jamais sorti des États-Unis auparavant. “Si elle était allée dans une autre entreprise à Chicago, elle aurait été prise au sérieux – mais à Paris, elle n’est pas préparée pour le changement culturel qu’elle vit chez Savoir”, a expliqué Collins. “Sa seule véritable expérience de l’Europe passe par le cinéma et la télévision.”

Comme si la série n’était pas assez irréaliste, maintenant vous nous dites qu’elle est censée avoir 22 ans? HA! Il n’y a pas moyen! #EmilyInParis

-https: //t.co/deY5EiuzzY – Ana Hellen (@anaeish) 15 octobre 2020

Ailleurs dans son interview, Collins a déclaré qu’elle avait vécu certaines des mêmes expériences qu’Emily dans la série lorsqu’elle est allée pour la première fois à Paris pour le tournage. «Quand je suis arrivé à Paris pour le tournage, j’ai eu tellement d’expériences comme Emily – au point que j’ai demandé à l’équipe: ‘Envisagez-vous cela pour essayer de me donner plus d’empathie pour elle? J’ai déjà de l’empathie pour elle!’ “Dit Collins. “Je veux dire, le chauffage de mon appartement est tombé en panne pendant deux semaines; je me suis trompé de sol dans mon immeuble; mon ascenseur a cessé de fonctionner … J’ai même failli marcher dans la merde de chien. C’est un cliché, mais c’est aussi un scénario fondamentalement humain.”

Excusez-moi mais Emily est censée avoir 22 ans?! Et obtenir ce transfert d’emploi à Paris à la sortie de l’université? Très bien alors. https://t.co/8JCMuxnQWj – Tara Bitran (@tarabitran) 15 octobre 2020

Les commentaires de Collins n’ont fait qu’engendrer plus de confusion. “Elle a donc 22 ans avec une maîtrise en communication ou en marketing? Personne n’a remarqué combien de fois ils ont changé de maîtrise? Je sais que c’est de la fiction mais cela n’a pas de sens IRL”, a écrit une personne. D’autres ont suggéré que cela rendait le spectacle encore plus irréaliste.

Je vois Lily Collins dire qu’Emily a une maîtrise et tellement d’expérience en relations publiques / marketing qu’elle est payée pour vivre à Paris pour gérer la stratégie sociale … à 22 ans. #EmilyinParis pic.twitter.com/ThmqBsKmgu – Jeannie Clary (@jeannieclary) 15 octobre 2020

Un utilisateur de Twitter a noté qu’il serait très difficile pour une jeune de 22 ans d’accéder au poste qu’occupe Emily dans une entreprise de relations publiques. «J’ai adoré Emily à Paris et je pense que Lily Collins est un délice, mais les espoirs de la #PR et du marketing VEUILLEZ savoir qu’un travail comme celui d’Emily à 22 ans (n’importe quel âge?) Est sa propre évasion. Et ne vous méprenez pas à 23 ans et n’a pas été invité à reprendre le travail de votre patron pendant qu’elle est en congé de maternité », a écrit l’utilisateur de Twitter.

Lily Collins elle-même n’a aucune idée de l’âge de #EmilyInParis et je pense que cela ajoute à mon obsession pour cette série. Je pense que nous ne sommes tous pas sûrs de son âge, mais la plupart conviendront qu’il n’y a aucun moyen en enfer qu’elle ait 22 ans avec une maîtrise et autant d’expérience de vie 😂 pic.twitter.com/VHSLsijy5d – Misery Spice (@misery_spice) 15 octobre 2020

Un autre utilisateur de Twitter a suggéré que le fait que Collins elle-même ne connaisse pas vraiment l’âge d’Emily ne faisait qu’ajouter à leur obsession pour la série. Pourtant, même ce fan sait qu’il serait surprenant de voir un jeune de 22 ans déjà titulaire d’une maîtrise.

Emily dans #EmilyInParis a-t-elle 22 ans ou ??? – Melissa Edelblum (@ MissayMelissa11) 13 octobre 2020

Vous êtes ici pour me dire qu’Emily avait une maîtrise en marketing mais ne savait pas comment google «French Work Culture»? #EmilyInParis #emilyinparisnetflix pic.twitter.com/hmH7oBEHG8 – Kate (@Raspberryberyay) 7 octobre 2020

Dans l’interview de Vanity Fair, Collins a déclaré qu’Emily «admirait des icônes de la culture pop» comme la fictive Carrie Bradshaw de Sex and the City et la vraie Audrey Hepburn. “Je ne me suis jamais autant concentré sur la traduction de la personnalité d’un personnage dans son style auparavant, et Emily porte son cœur sur sa manche, il y a donc beaucoup de couleurs, de textures et d’imprimés différents dans sa garde-robe, contrairement à Sylvie et Camille,” Collins dit, comparant le style d’Emily à celui de Leroy-Beaulieu et de Razat.

Comment #EmilyInParis a-t-il plus de degrés qu’un thermomètre? Maîtrise en marketing. Master en communication … – CK (@ CK1K89) 7 octobre 2020

