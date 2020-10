Quand Emily à Paris a fait ses débuts sur Netflix le 2 octobre, la série créée par Darren Star n’a pas reçu la fanfare que le géant du streaming espérait probablement. Suite à une femme de Chicago de 20 ans qui déménage à Paris après avoir reçu une opportunité d’emploi surprenante, la série a été confrontée aux questions des téléspectateurs sur tout, de sa représentation de la ville de l’amour à l’âge du personnage titulaire Emily Cooper, et elle a reçu des critiques moins que satisfaisantes. des critiques car il est devenu un sujet tendance sur Twitter. Maintenant, près d’un mois plus tard, la star Lily Collins répond enfin à la réaction.

Dans l’article de couverture de Vogue Arabia de novembre 2020, Collins a déclaré qu’elle choisissait de regarder du bon côté de la critique, déclarant que “aussi décourageant que cela soit parfois de lire ces choses, c’est aussi un cadeau”. Bien qu’elle se soit abstenue de mettre trop l’accent sur le contrecoup de la série, elle a déclaré que la critique était une opportunité de «s’améliorer».

Bien qu’Emily à Paris n’ait pas encore été renouvelée par Netflix pour une deuxième saison, Collins a déclaré que si un renouvellement de la saison 2 se produit, elle et les co-créateurs de l’émission espèrent «faire évoluer le récit» de l’histoire. Elle a expliqué que tout au long de la première saison, Star et ses collègues producteurs “ont défendu mes opinions et m’ont ouvert à une expérience tellement enrichissante et stimulante.” Star lui-même, dans une interview avec E! News, a taquiné qu’une possible deuxième saison pourrait trouver Emily ayant “des choix difficiles surprenants … nous avons certainement beaucoup de fourches sur la route et beaucoup d’endroits où aller.” Il a expliqué que l’émission est “tellement sur la culture qui sape ses attentes sur la façon dont les choses sont et comment les choses semblent. Et tout ne sera pas ce qu’il semble.”

Collins n’est pas la première star de l’émission à répondre aux commentaires négatifs. S’adressant à Cosmopolitan plus tôt en octobre, Lucas Bravo est venu à Emily à la défense de Paris, déclarant que cette série est: dépeignant des clichés et nous dépeignons une vision unique de Paris. Paris est l’une des villes les plus diversifiées du monde. Nous avons tant de façons de penser, tant de nationalités différentes, tant de quartiers différents. Une vie ne suffirait pas pour savoir tout ce qui se passe à Paris. »Il a expliqué que« à un moment donné, si vous voulez raconter une histoire sur Paris, il faut choisir un angle. Vous devez choisir une vision. Les critiques français n’ont pas compris le fait que ce n’est qu’une vision. Ils disent: «Oh, ce n’est pas ce qu’est Paris». Bien sûr. Paris, c’est beaucoup de choses. “

Emily à Paris, qui a actuellement un score de 63% sur les tomates pourries et un score d’audience de 62%, est disponible en streaming sur Netflix. La série n’a pas encore été reprise par le streamer pour une deuxième saison. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour les dernières mises à jour.