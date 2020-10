Lily James devrait être occupée à promouvoir son nouveau film, Rebecca de Netflix, mais reste à l’écart du public après que des photos de paparazzi de son acteur marié en train d’embrasser Demonic West aient fait surface plus tôt ce mois-ci. James aurait été “horrifiée” après la publication des photos et cela a mis à rude épreuve sa relation de travail avec West. Après que les photos aient fait surface, West et sa femme, Catharine FitzGerald, ont déclaré que leur mariage était toujours fort et même embrassé devant les photographes.

“Dominic et sa femme voulaient mettre en place un front uni”, a déclaré un initié à Us Weekly, ajoutant que James, 31 ans, et FitzGerald, 49 ans, étaient “horrifiés par les images”. La situation a également “mis à rude épreuve les relations professionnelles et personnelles de Lily et Domenic”, a ajouté la source. James et West, 50 ans, ont passé une partie de cette année à travailler sur The Pursuit of Love, une mini-série de la BBC basée sur le roman de Nancy Mitford. Ils ont également travaillé ensemble en 2011 pour une production d’Othello.

Toute la situation avec James, West et FitzGerald a explosé le 12 octobre lorsque le Daily Mail a publié des photos de West et James lors d’une sortie apparemment romantique à Rome. Une photo semblait montrer West embrassant James sur le cou pendant qu’ils déjeunaient. Une amie de FitzGerald a déclaré au Daily Mail qu’elle était “choquée, navrée et dévastée” par les images. FitzGerald aurait pensé qu’ils avaient un «bon mariage», mais elle pensait que c’était «probablement terminé» à cause des photos.

Cependant, les choses ont pris une autre tournure quelques jours plus tard lorsque FitzGerald et West sont apparus unis devant leur domicile londonien. Ils ont également remis une note aux journalistes, affirmant que leur mariage était toujours fort. “Notre mariage est fort et nous sommes toujours ensemble. Merci – Catherine et Dominic”, disait la note. Des photos de James et West retournant à Londres depuis Rome ont également fait surface.

Au milieu de tout cela, James est censé faire la promotion de son nouveau film. Elle devait apparaître lundi sur NBC Today Show avec la co-star de Rebecca Armie Hammer, mais elle a reculé au dernier moment. West devait également s’entretenir avec la Hollywood Foreign Press Association mardi, mais elle a reculé à peine 45 minutes avant le début de la conférence. Elle a également annulé une apparition au Graham Norton Show.

James était bien pour faire une apparition dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon. Elle était dans l’émission mercredi soir et a dit à Fallon qu’elle serait intéressée à faire une autre Mamma Mia! film. La star de Cendrillon a joué une version plus jeune du personnage de Meryl Streep Donna dans Mamma Mia! On y va encore une fois.