Lily James aurait annulé une apparition au Today Show pour aider à promouvoir son nouveau film après que des photos d’elle-même embrassant l’acteur marié Dominic West soient apparues plus tôt ce mois-ci. Après que les photos avec James aient fait surface, West et sa femme Catherine FitzGerald ont posé pour de nouvelles photos ensemble pour montrer que leur mariage est «fort». James devait s’arrêter à l’émission matinale de NBC avec Armie Hammer pour parler de Rebecca, une nouvelle adaptation du roman de Daphné du Maurier qui sortira mercredi.

James a abandonné l’apparence Today au cours du week-end, rapporte Page Six. La star de Cendrillon devrait également apparaître dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon, mais on ne sait pas si elle prévoit d’apparaître. Les représentants de James et de NBC n’ont pas commenté sa décision. James joue le rôle de la deuxième Mme De Winter dans la nouvelle adaptation de Rebecca de Ben Wheatley, avec Hammer comme Maxim de Winter et Kristin Scott Thomas comme Mme Danvers.

Plus tôt ce mois-ci, des photos de James, 31 ans, et de West, 50 ans, lors d’un week-end apparemment romantique à Rome, ont fait surface dans le Daily Mail. West a été vu ne pas porter d’alliance alors qu’il embrassait James devant un restaurant. Une amie de FitzGerald a déclaré au Mail qu’elle était “dévastée” par les photos et pensait qu’ils avaient un “bon mariage”. James et West travaillent sur un nouveau drame de la BBC, The Pursuit of Love d’Emily Mortimer. La série sortira sur Amazon aux États-Unis

Après que les photos aient fait sensation dans le monde entier, FitzGerald, 49 ans, et West ont fait une apparition commune devant leur domicile londonien. Ils se sont embrassés pour des photographes et ont distribué une note, affirmant qu’ils étaient toujours ensemble. “Notre mariage est fort et nous sommes toujours ensemble. Merci. Catherine et Dominic”, disait la note.

Le fait que West ait joué dans la célèbre série Showtime The Affair n’a pas échappé aux observateurs extérieurs. Dans l’émission, West a joué le rôle d’un mari qui commence une liaison dangereuse avec une femme plus jeune, jouée par Ruth Wilson. Après que les photos avec James aient fait surface, une interview de 2016 avec The Evening Standard a refait surface, dans laquelle West a donné des réflexions intéressantes sur la monogamie. “Je veux dire, je pense que les femmes devraient être plus indulgentes avec les affaires”, a déclaré l’acteur à l’époque. “Je le fais vraiment. C’est idiot de renvoyer quelqu’un pour une aventure. N’est-ce pas? Tout le monde devrait fermer les yeux sur le comportement des hommes âgés de 40 à 50 ans. Laissez tout exploser.”