Lily James continue de se retirer des yeux du public alors qu’elle subit les conséquences de sa photographie la semaine dernière en l’embrassant, la co-star de The Pursuit of Love, Dominic West. L’actrice s’est retirée d’une apparition médiatique pour l’Association de la presse étrangère d’Hollywood à peine 45 minutes avant qu’elle ne soit interviewée sur son rôle principal dans Rebecca aux côtés d’Armie Hammer, selon Page Six.

James est apparu pour la première fois lors de l’événement de deux jours de Hollywood Foreign Press mardi dernier, juste un jour après que des photos de son canotage avec West à Rome aient été publiées en ligne. Cependant, les journalistes ont été informés moins d’une heure avant l’heure de son entretien qu’elle ne ferait plus partie de l’événement. “C’était une période de deux jours. Le premier jour, Lily a été rejointe par les producteurs qui semblaient être là pour la protéger de quiconque posait des questions sur les photos”, a déclaré une source à Page Six. “Le lendemain, alors que des membres de la HFPA et d’autres devaient lui parler, elle s’est retirée à la 11e heure. Il n’y avait aucune explication.” L’actrice de Cendrillon a depuis annulé les apparitions prévues dans l’émission TODAY et le Graham Norton Show.

West s’est penché quelque peu sur les photos publiées de son PDA avec sa co-star, posant pour des photos avec sa femme Catherine FitzGerald à l’extérieur de leur domicile londonien et distribuant des feuilles de papier à lire: “Notre mariage est fort et nous sommes encore très bien ensemble. Merci. Catherine et Dominic. ” West, qui a épousé FitzGerald en 2010, partage quatre enfants avec sa femme – Dora, 14 ans, Senan, 12 ans, Francis, 11 ans et Christabel, 5 ans – ainsi qu’avec sa fille de 22 ans, Martha, avec son ex-petite amie Polly Astor. James, quant à lui, était lié de manière romantique au cours de l’été à l’acteur de Marvel Chris Evans, et était déjà sorti avec la star du Dr Who, Matt Smith.

Les réflexions intéressantes de l’acteur de The Affair sur la monogamie ont été rendues publiques dans un article de 2016 dans The Evening Standard. “Je veux dire, je pense que les femmes devraient être plus indulgentes avec les affaires”, a-t-il déclaré au journaliste. “Je le fais vraiment. C’est idiot de renvoyer quelqu’un pour une aventure. N’est-ce pas? Tout le monde devrait fermer les yeux sur le comportement des hommes âgés de 40 à 50 ans. Laissez tout exploser.” Plus tard dans l’interview, l’acteur a admis qu’il avait eu beaucoup de temps avec le playboy dans sa jeunesse, mais qu’il pensait avoir dépassé cette étape de la vie. “Cela a fait sortir beaucoup de choses de mon système – j’espère”, dit-il.