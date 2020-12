Lily-Rose Depp a passé l’après-midi à faire du shopping dans la ville de l’amour; Cependant, elle n’était pas seule, un de ses amis l’accompagnait à tout moment.

Lily-Rose Melody Depp est non seulement célèbre pour être la fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp, mais pour avoir une solide carrière dans le mannequinat et le comédien à l’âge de 21 ans.

En tant que top model qui a été le visage de marques de luxe mondiales comme Chanel, elle ne pouvait s’empêcher de chercher des cadeaux dans l’une des capitales de la mode: Paris.

C’est dans cette ville qu’un ami l’accompagnait aux vitrines des magasins, alors qu’ils se laissaient conquérir par l’esprit festif de la saison.

La tenue de Lily était confortable mais chic, surtout pour elle sac classique de la firme française Chanelen cuir d’agneau bleu ciel et métal doré, d’une valeur de 58 703 $; soit 165 165 pesos mexicains.

Dans certains des magasins qu’ils ont visités, Lily a même essayé des vêtements par-dessus ses vêtements, comme ce chemisier cache-cœur. À tout moment, elle a respecté les protocoles de santé et a gardé le masque.

Lily a également pris le temps d’examiner certaines options de bijoux et de planifier les cadeaux à venir pour ses proches. La partie supérieure de sa tenue a rendu son style clair avec une doudoune bleu marine sous laquelle elle portait un vêtement en maille avec un col roulé rouge, qui contrastait.

Après avoir fait quelques achats sans tomber dans la frénésie des consommateurs, Lily a parcouru quelques rues assez confortablement dans sa Air Jordan Flight Origin 2 entièrement blanche, en cuir et à semelles épaisses.

La seule fois où Lily a enlevé son masque était pour savourer une boisson chaude qu’elle avait ordonnée d’aller.

Il faut noter que son teint était exposé à tout moment, parfait même sans une goutte de maquillage.

L’après-midi est devenue sombre et le mannequin a continué à regarder les buffets avec son amie, qui semblait également émerveillée par la beauté de Lily-Rose Depp. Tout comme lui, on pourra bientôt la voir émerveillée par ses talents dans Dreamland, Voyagers et Silent Night.