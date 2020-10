La prochaine fois que vous ouvrirez l’application pour smartphone de Lime, vous verrez peut-être un nouveau type de véhicule qui n’est pas un scooter électrique. La société basée à San Francisco a annoncé aujourd’hui qu’elle intégrait Wheels, une startup de vélo électrique partagé, dans son application afin que les clients puissent louer un vélo électrique chez Wheels aussi facilement qu’un scooter de Lime.

Lime prévoit d’ajouter davantage de services de mobilité partagée à son application dans les mois à venir, car elle cherche à devenir à la fois un fournisseur et une plate-forme pour tous les transports électriques à deux roues. Le «but ultime», a déclaré un porte-parole, est de posséder «tous les trajets en véhicule électrique léger de moins de 5 miles». C’est ambitieux, d’autant plus que les entreprises de vélos et de scooters électriques partagés ont encore du mal à réaliser des bénéfices alors que COVID-19 bouleverse les chaînes d’approvisionnement et la section des transports à l’échelle mondiale.

Les vélos électriques de Wheels seront disponibles dans l’application Lime à partir de cet hiver dans quatre villes: Austin, Miami, Seattle et Berlin. Pour louer un vélo Wheels, les clients de Lime scanneront le code QR sur le guidon, comme ils le feraient pour un scooter. Les véhicules à proximité apparaîtront automatiquement sur la carte avec les informations de prix. Les véhicules Wheels continueront également d’être disponibles pour une utilisation sur l’application Wheels.

Wheels est une startup basée à Los Angeles qui loue des vélos électriques dans plus d’une douzaine de villes. Son véhicule électrique se situe quelque part entre un vélo et un scooter, sans pédales, sans siège, avec des roues petites mais épaisses et avec un cadre distinctif à marchepieds bas. Depuis sa création en 2019, la société a levé près de 100 millions de dollars en capital-risque pour financer l’expansion de son service de vélos électriques louables. Son dernier cycle a eu lieu en octobre dernier et était dirigé par DBL Partners, l’un des premiers investisseurs dans Tesla. L’entreprise a connu une série de licenciements en février et a perdu son vice-président des opérations.

Lime a déclaré que le partenariat n’est pas un prélude à une acquisition. L’entreprise affirme qu’en intégrant d’autres entreprises à son application, Lime peut offrir commodité et fiabilité à ses clients. L’idée est d’élargir la base d’utilisateurs de Lime et de fidéliser les clients existants en offrant plus d’options avec moins de changement d’application. Sur le plan commercial, la société affirme qu’elle n’entreprend actuellement aucune acquisition.

Wheels ne sera pas les premiers vélos électriques à figurer sur l’application Lime. Lime a commencé comme une société de partage de vélos, appelée LimeBike, avant de passer aux scooters en 2018. Cette même année, Uber a investi plus de 300 millions de dollars dans Lime dans un accord qui comprenait l’intégration des scooters de Lime dans l’application Uber. Plus tôt cette année, au milieu de la pandémie COVID-19, Uber a vendu sa division de vélos en libre-service, Jump, à Lime en échange d’un investissement de 170 millions de dollars. Uber a ensuite mis au rebut des dizaines de milliers de vélos Jump rouge vif; les vélos restants ont commencé à apparaître sur l’application de Lime à partir de mai.