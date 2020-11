T

Les clubs de Premier League s’affrontent une fois de plus avant la trêve internationale alors que le premier tour de la FA Cup commence.

Ici, les journalistes de Standard Sport se tournent vers l’action du week-end et ce que vous devriez rechercher.

1. L’importance de Kane augmente pour les Spurs

Harry Kane a franchi une autre étape importante dans la victoire de Tottenham sur Ludogorets jeudi, atteignant 200 buts des Spurs lors de sa 300e apparition pour le club. Le cumul des points de repère est en partie la raison pour laquelle Kane veut jouer chaque minute disponible, mais Jose Mourinho est déterminé à être raisonnable avec son temps de jeu. Pour le moment, cependant, les Spurs peuvent à peine faire avec lui. Kane était reposé en Belgique la semaine dernière et ils ont glissé vers une sombre défaite 1-0 contre le Royal Antwerp, provoquant son rappel en Bulgarie.

2. Pleins feux sur Martinez avant le retour d’Arsenal

Les fans d’Arsenal ont été divisés cet été à cause de la vente d’Emi Martinez. Pour certains, l’international argentin aurait dû être conservé car sa belle forme sur la course à la gloire de la FA Cup montrait qu’il devrait être le nouveau n ° 1 à l’Emirates Stadium. Pour d’autres, Bernd Leno méritait de conserver le maillot après deux ans de solides performances. Dimanche pourrait donner aux fans une chance de régler le débat lorsque Leno et Martinez s’affronteront quand Aston Villa affrontera Arsenal. Martinez a lutté récemment, concédant sept buts lors de ses deux derniers matchs, mais la saison dernière a montré qu’il adorait la grande scène. Simon Collings

3. Augmentation de la pression sur Bilic à West Brom

4. Big Phil record dans le viseur de Lampard

5. Klopp face à un gros appel après le triplé de Jota en Europe

Pendant si longtemps, l’attaque de Liverpool s’est choisie. Les trois premiers de Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mane ont terrorisé les défenses au cours des dernières saisons, mais pourrait-il être maintenant brisé? Cela semble une déclaration audacieuse, mais Diogo Jota plaide fermement pour remplacer Firmino. Le joueur de 23 ans a marqué sept buts depuis son transfert de 41 millions de livres sterling des Wolves cet été, dont six lors de ses quatre derniers matchs. Après son triplé en Ligue des champions contre l’Atalanta en milieu de semaine également, il doit sûrement commencer contre Manchester City dimanche? Klopp a une grande décision à prendre. Simon Collings

6. Fulham a peut-être réglé un problème d’arrière central à long terme

Il était assez clair lors des premiers matchs de la saison que si Fulham ne parvenait pas à se renforcer au poste de défenseur central avant la fermeture de la fenêtre de transfert, ils retourneraient directement au championnat. Ils l’ont laissé tard pour signer Joachim Andersen et Tosin Adarabioyo le jour de la date limite, mais, dans ces deux joueurs, Scott Parker a peut-être enfin un duo d’arrière central qui donne à Fulham une chance de rester debout. Andersen et Adarabioyo se sont associés pour la première fois et ont impressionné alors que Fulham a gardé une feuille blanche lors de la victoire 2-0 de lundi sur West Brom. Un autre blanchissage à West Ham samedi les enverrait dans la pause internationale sur une note positive après un début difficile. Simon Collings

7. Haller peut-il tenter sa chance?

8 Premier tour de la FA Cup après les exemptions du gouvernement

9. L’ombre de Pochettino plane sur Solskjaer

10. Intrigant conflit d’approches en magasin lorsque Hodgson affronte Bielsa

