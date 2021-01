UNE

Le rsenal a dû faire face à des blessures au cours de cette saison encombrée, mais le tirage au sort de la nuit dernière a montré à quel point Kieran Tierney serait dommageable pour la renaissance de Mikel Arteta.

L’arrière gauche a été retiré de la formation de départ quelques heures avant le coup d’envoi pour subir un scan et sans lui, Arsenal a travaillé.

C’est un éloge pour un arrière gauche, mais son absence a renforcé à quel point la baisse de qualité à ce poste dans l’équipe est peut-être plus grande que tout autre. Seulement dans le but, où Alex Runarsson a remplacé Bernd Leno, pourriez-vous affirmer qu’il y a un plus grand fossé en classe.

Sans Tierney, Ainsley Maitland-Niles a eu la chance de briller, mais il n’a pas saisi l’occasion. Il a donné le ballon neuf fois au cours des 25 premières minutes et ce nombre a atteint 13 au moment où il a été accroché peu après l’heure.

Le joueur de 23 ans mérite un peu de relâche étant donné qu’il a été tellement dérangé à Arsenal – jouant arrière gauche, arrière droit, milieu de terrain central, arrière ailier ou même en tant qu’ailier – mais ses difficultés hier soir ont caractérisé l’affichage de l’équipe. .

Tierney aurait pu fournir le dynamisme et la pointe qui manquaient à Arsenal contre un Crystal Palace bien organisé. En effet, personne n’a créé plus de chances de jeu ouvert pour Arsenal en Premier League cette saison que l’arrière gauche. Ce n’était pas seulement la production de Tierney, mais tout ce qu’il emportait avec lui qui a été manqué la nuit dernière. Le joueur de 23 ans est déjà un héros culte parmi les fans, s’échauffant dans un t-shirt et un short dans la neige à West Brom ce mois-ci.

Tout cela fait partie du charme de Tierney, qui est vraiment l’affiche de la renaissance d’Arteta. L’écossais représente tout ce que Arteta attend d’un joueur – détermination, discipline et désir, et s’il pouvait aligner 11 Tierneys, vous soupçonnez qu’il serait un homme très heureux.

L’Espagnol l’a déjà salué comme futur capitaine, mais maintenant il devra peut-être trouver un moyen de se passer de lui alors qu’Arsenal attend pour connaître l’étendue de son problème.

“Nous avons eu quatre blessures cette semaine et certains joueurs sont revenus – comme Gabi [Magalhaes] était de retour après le Covid, Thomas [Partey] était de retour après une longue blessure », a déclaré Arteta.

“Cela va arriver. Nous devons nous adapter. C’est vraiment difficile dans ce championnat maintenant d’avoir un XI cohérent.”

Hier soir, la solution ultime d’Arteta – une fois qu’il avait accroché Maitland-Niles – était de déplacer Bukayo Saka à l’arrière gauche et de mettre Nicolas Pepe sur l’aile droite.Cela semble étrange en utilisant votre meilleur joueur offensif cette saison, Saka, à l’arrière gauche. , mais les besoins doivent et il semble le plus capable de remplacer Tierney.

Cette solution donne également à Pepe une autre chance de prouver sa valeur – et il y a 72 millions de raisons pour lesquelles c’est une bonne idée de continuer à préserver avec lui.

Quoi qu’il en soit, Arteta doit être prêt à trouver une réponse à ce qui pourrait être l’une des questions tactiques les plus difficiles auxquelles il ait été confronté jusqu’à présent.

“La progression de Kieran au cours des derniers mois a été incroyable et c’est maintenant à un autre joueur d’intervenir et de faire ce qu’il fait”, a-t-il déclaré.

Cela, comme l’a montré la nuit dernière, est plus facile à dire qu’à faire.

