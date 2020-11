L’impressionnante évolution de Lele Pons au fil des ans | INSTAGRAM

A travers son compte Instagram officiel, hier après-midi, la célèbre créatrice de contenu, Lele Pons, a décidé de partager un secret surprenant (ouvertement), tout en nous montrant l’évolution de son apparence physique au fil des ans.

En seulement deux mots, il a décrit l’intégralité du clip vidéo qu’il a publié dans la publication: “Mon évolution”, ajoutant un détail particulier, que bien que beaucoup aient remarqué auparavant, elle a finalement décidé de l’exposer aux fans, alors qu’ils affirmaient que c’était la meilleure décision que Lele aurait pu prendre.

Le court clip se compose de 12 photographies qui mettent en valeur le visage de la influenceur, soulignant l’évolution impressionnante qu’elle a eue depuis qu’elle était enfant, jusqu’à aujourd’hui, démontrant ainsi qu’avec le temps, nous pouvons nous améliorer petit à petit, même si, le détail important était que Lele a décidé d’écrire quelque chose d’assez remarquable en termes de à leur apparence physique.

Avouant ouvertement à ses fidèles disciples qu’il y a 7 ans, il a subi une rhinoplastie, ou une chirurgie esthétique du nez, et que le changement est perceptible, avant même de l’annoncer, il y avait déjà beaucoup de gens qui se sont exprimés sur le sujet, Eh bien, la différence est trop perceptible.

Le changement a été radical, puisque Lele a décidé de subir un travail nasal, car, à partir de là, c’était que ses traits du visage étaient affinés, les rendant plus nets, créant une apparence plus élégante et féminine, faisant ressortir son visage. , et rendez-le encore plus beau, prêt pour la création de divertissement.

Le clip vidéo susmentionné de l’évolution de Pons, a pour le moment un total de 6 millions 439 mille reproductions, et c’est ça, ça devient vraiment addictif, voir le visage de Lele au fil des ans, et plus quand on arrive à la partie du petit arrangement qui a été fait, pour pouvoir voir spectaculaire.

Beaucoup de ses partisans ont indiqué qu’avoir une rhinoplastie était honnêtement la meilleure décision qu’il aurait pu prendre, car le changement est très perceptible et il a vraiment beaucoup amélioré son visage, en plus des nombreux qui lui disent à quel point il est beau aujourd’hui, et bien d’autres. Ils ont fait remarquer qu’il n’était pas nécessaire d’avoir une opération parce qu’avec son charisme c’était plus que suffisant pour réussir, comme il l’avait fait.

Cependant, il ne manque pas de ceux qui disent que Lele depuis qu’elle a subi son “fix” est devenue plus superficielle et ses vidéos ne sont plus drôles, ce qui est devenu les influences typiques qui ne font que vouloir tous les yeux leur demander de ne rien faire.

Bien qu’il y ait toujours des gens qui se consacrent à critiquer sévèrement les changements physiques que les célébrités font, certains internautes, quand il s’agit de donner leur avis, deviennent agressifs et impolis, et nous ne devons pas oublier que les célébrités sont aussi des personnes et ont des sentiments. Bien qu’il semble parfois qu’ils ignorent les commentaires négatifs, il est plus que clair qu’ils les affectent, donc si vous faites partie de ce groupe restreint de personnes, nous vous invitons à cesser de publier des commentaires qui n’apportent rien de positif.

De son côté, dans sa publication, la chanteuse de «Se te nota» a qualifié le chirurgien qui était en charge de ce travail délicat et a reçu l’aval des fans.

Alors oui, la vénézuélienne Lele Pons, fait à nouveau sensation, après avoir donné un aperçu de ce que c’est et entretient une relation amoureuse avec l’interprète portoricain Guaynaa, avec qui elle a travaillé pour lancer sa chanson à succès, vous pouvez le dire, qui continue d’occuper un poste sur les graphiques de popularité à travers le monde.

Et, depuis sa création, il s’agit d’un phénomène Internet total, et il est devenu la première star de Vine à accumuler un milliard de boucles, plus tard, il a élargi sa renommée sur YouTube, où il compte plus de 17 millions d’abonnés sur sa chaîne éponyme. .

Plus récemment, en tant que chanteur, il a sorti des chansons comme “Jealous” et des collaborations comme “Dicen” avec Matt Hunter et “Se Te Nota” avec Guaynaa.