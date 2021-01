La mode est un outil incroyablement puissant pour communiquer allégeances et croyances; et le contraste entre les vêtements qui sont sortis de la Maison Blanche hier et ceux qui sont entrés ne pouvait pas être plus frappant.

Melania Trump a quitté le Capitole avec une apparence typiquement brillante dans une veste Chanel noire et une robe Dolce & Gabbana, accessoirisée d’un sac à main Hermès en alligator, des Louboutins vertigineux. Non seulement le FLOTUS partant a fait un écart en portant une créatrice américaine pour son dernier jour à la Maison Blanche, mais tout sur le look, et en particulier les lunettes de soleil noires géantes, semblait inaccessible et inaccessible – notamment grâce au coût de la tenue, qui aurait été des dizaines de milliers de dollars.

Et le noir était-il une démonstration de deuil? Ou était-elle simplement ravie de ne plus avoir à se soucier de porter des couleurs vives prêtes pour la caméra?

(.)

Quoi qu’il en soit, le tout était en net relief pour les ensembles qui sont entrés à Washington plus tard dans la journée, qui ont été soigneusement examinés, colorés et édifiants; un signe clair des choses à venir.

Le choix de Harris a été particulièrement important étant donné que pendant la pandémie, Jean-Raymond a transformé son studio de New York en centre de dons et a donné 5000 $ pour PPE et a également levé 50000 $ en subventions pour des entreprises indépendantes appartenant à des minorités et des femmes durement touchées par Covid.

(.)

Même Joe Biden a rompu avec la tradition des présidents portant des costumes Brooks Brothers (41 des 45 derniers présidents l’ont fait, y compris Barack Obama et Trump) en optant plutôt pour Ralph Lauren entièrement américain. Le message était clair: c’était une administration qui allait faire les choses différemment et de manière réfléchie.

(.)

Il est à noter que les deux femmes ont profité de ce moment historique pour présenter des designers émergents, noirs et éco-conscients à un moment où la pandémie a fait énormément souffrir les petites marques. La récurrence des ensembles violets, également portés par leurs amis proches Michelle Obama dans un look violacé-framboise de la jeune créatrice américaine noire Sergio Hudson et Hilary Clinton dans un costume violet et une écharpe assortie, était également significative. En tant que mélange de rouge républicain et de bleu démocrate, la prévalence du violet a envoyé un signal vestimentaire clair que l’administration Biden était là pour guérir une Amérique divisée.

Montant plus tard sur scène pour prononcer son discours inaugural, le président nouvellement élu Joe Biden a annoncé que son «âme entière» était consacrée à «rassembler l’Amérique. Unir notre peuple. Unir notre nation. »

Hier a marqué l’aube d’un nouveau chapitre passionnant de l’histoire américaine, mais j’aurais pu vous le dire à partir des vêtements.