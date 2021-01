T

Le spectacle d’ouverture de la 46e présidence des États-Unis était une pièce de théâtre politique bien jugée. À court de razzmatazz et dépourvu de foule par Covid, l’inauguration de Joe Biden était une répudiation prudente de l’ère Trump qui tentait également de séduire ses fans: un nettoyant de palais sobre mais émotionnel après quatre ans de porno d’horreur criard.

Au milieu des références obligatoires au devoir, à Dieu et à la «grande nation» d’Amérique, le mot qui ressortait du discours de Biden était «unité». Il y avait aussi des références audacieuses à l’odieuse inégalité raciale, sexuelle et des revenus du pays, et une description de ceux qui, il y a deux semaines, ont pris d’assaut le bâtiment où il se tenait en tant que représentants de la «suprématie blanche, du terrorisme domestique».

Il n’a pas mentionné son prédécesseur absent, aux couleurs satsuma par son nom. Mais la rhétorique incendiaire, l’isolationnisme et la violation en série de la vérité de Trump ont été nombreuses. De façon précise, Biden a cité les ex-présidents Clinton, Bush et Obama derrière lui, et l’absent Jimmy Carter, comme des «patriotes». Contrairement aux vénaux, les démagogues potentiels qui ont tenté de monter un putsch, puis ont boudé en Floride lorsqu’ils ont perdu, vraisemblablement.

Ce n’est pas un orateur shakespearien, Biden, bien que son bégaiement vaincu n’ait relevé la tête que quelques fois. La religion filtrait dans son discours, même si le ton était plus celui du porche que celui de la chaire. Il a utilisé le terme «mes compatriotes américains» (qui dans la bouche de George W. Bush sonnait toujours comme «merkins») mais semblait plus à l’aise de parler de «gens» à la foule.

Il était le médecin de la ville, le shérif vieillissant, le capitaine de peloton dans une foxhole disant à tout le monde que oui, les temps étaient périlleux, mais s’ils se rassemblaient tous, ils s’en sortiraient. «C’est une grande nation. Nous sommes de bonnes personnes », a-t-il déclaré, appelant à la restauration de valeurs oubliées: calme, dignité et respect. Appeler au silence et à la prière pour les morts du Covid américain était une touche élégante.

Le casting de soutien, y compris ces anciens présidents, était muet et masqué, ce qui était également une source de plaisir intrigant. Mike Pence a-t-il toujours prié? Brett Kavanaugh pleurait-il? D’où Bernie Sanders a-t-il eu sa parka? Le mélange de joie et de crainte sur le visage de Kamala Harris alors qu’elle prêtait serment en tant que première vice-présidente féminine, noire et asiatique était un moment de vol de scène.

On dit souvent que la politique américaine est plus showbizzy que la nôtre, mais une inauguration ressemble plus à une cérémonie de remise de prix qu’à un blockbuster ou un spectacle de Broadway. Il y a beaucoup d’attente et de rigmarole, animés par des tours d’étoiles entre les interminables discours.

Ici, une Lady Gaga relativement habillée s’est limitée à l’hymne national, en utilisant un microphone en or que les Trump ont vraisemblablement oublié d’empocher en sortant. Une Jennifer Lopez blinguée a laissé tomber America the Beautiful, glissant parfois vers l’espagnol. La croupe de Trump la critique sans aucun doute pour avoir déjà été “ source de division ” pour cela.

Les grands hymnes patriotiques des États-Unis sont cependant terribles. Plus émouvante était l’interprétation non accompagnée par Garth Brooks de Amazing Grace, qui, comme les drapeaux à la place de la foule, faisait une vertu de nécessité. Et c’est Amanda Gorman, la jeune poète lauréate de 23 ans, qui a vraiment époustouflé tout le monde avec un travail passionné de rime elliptique qui parlait «d’une nation qui n’est pas brisée, mais inachevée». Son pelage jaune était également excellent.

J’ai versé des larmes tout au long et j’ai laissé échapper un souffle à la fin. Lorsque le 40e président américain, Ronald Reagan, a été blessé par balle en 1981, les États-Unis avaient déjà tué quatre de leurs dirigeants: un taux de mortalité de 10% est presque passé à 12,5%. Nous sommes devenus tellement habitués à la violence et à la haine, ici et ici, au cours des dernières années, je m’attendais à moitié à ce qu’une cohorte de néo-nazis, de Klansmen ou du moins d’un chaman excité fasse échouer l’action. Dieu merci, ce fut une journée de grande émotion mais peu dramatique. Bravo à cela.