Nous rencontrons Jude Law dans le nord de Londres dans une tenue très automnale alors qu’il quitte sa maison pour aller chercher du pain.

Et c’est que, bien que cela semble difficile à croire, cet acteur aime faire ses propres courses et quitter la maison pour une promenade décontractée.

Pour la promenade, dans laquelle étrangement il ne portait pas de masque, il portait un pantalon ample, plutôt très ample, façon joggins, un chapeau peigné rayé bleu vif et un pull peigné marron.

Pour compléter la tenue, il y avait une écharpe en lin de couleur crème et des bottes brunes qui résisteraient à une ascension dans la montagne.

Jude Law, connu pour ses performances dans des films tels que Sherlock Holmes, Anna Karenina, King Arthur, entre autres. En 2020 et selon la page IMDB, Law a joué le rôle de Sam dans la mini-série «Le troisième jour». Il tourne également “Fantastic Beasts and where to find them 3”, qui ne représente ni plus ni moins qu’un de nos personnages les plus aimés de la saga Harry Potter: le grand Albus Dumbledore.

D’autre part, il a été récemment annoncé que Jude Law agira également en 2021 dans “Sherlock Holmes 3” et dans “Peter Pan”. Et tout comme une rumeur, qui n’a pas encore été confirmée, agirait dans “Megalopolis”, qui sera dirigée par le professeur Francis Ford Coppola.