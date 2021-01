je

ndia a battu héroïquement la dernière journée pour dessiner un troisième test épique dans leur série passionnante contre l’Australie contre toute attente.

L’Inde a été éliminée pour 36 points lors du test d’ouverture à Adélaïde pour donner la victoire aux hôtes, qui sont notoirement difficiles à battre à domicile. Après ce résultat, le capitaine talismanique des touristes Virat Kohli a quitté l’Australie en congé de paternité, et peu leur ont donné une chance.

Ils ont subi une série de blessures aux quilleurs seniors Mohammad Shami, Umesh Yadav et maintenant Ravi Jadeja. Ils ont trouvé la bulle de biosécurité difficile à gérer – et se sont retrouvés dans l’eau chaude pour l’avoir violée entre les deuxième et troisième tests – puis ont appelé le racisme présumé de la foule de Sydney.

Donc, faire suite à une victoire légendaire à Melbourne avec un match nul courageux à Sydney – au bâton 131 overs en quatrième manche – est un effort monumental.

Le siècle de Steve Smith et le bowling de Pat Cummins ont donné à l’Australie une avance de 94 pour la première manche, qu’ils ont étendue à un objectif de 406.

Shubman Gill et Rohit Sharma ont pris un départ élégant le quatrième soir, mais tous deux sont tombés avant les souches, et le capitaine Ajinkya Rahane a été limogé par Nathan Lyon au début de la cinquième journée.

Rishabh Pant a rejoint Cheteshwar Pujara et s’est mis à lancer une contre-attaque passionnante, faisant 97 balles sur 118 avant d’être renvoyé par Lyon en essayant un de trop.

Pujara – le meilleur espoir de l’Inde pour sauver le match nul – a survécu à 205 balles pour ses 77, mais a été joué par Josh Hazlewood avec près de 44 overs restants.

Cela a amené Hanuma Vihari et Ravichandaran Ashwin, à une place plus élevée que d’habitude en raison de la blessure de Jadeja, ensemble. Vihari s’est blessé aux ischio-jambiers en courant entre les guichets, mais la paire a affronté 161 et 123 balles respectivement pour aider l’Inde à survivre à cinq essais.

Le résultat laisse la série 1-1 avec un à jouer; le match doit se jouer à Brisbane, mais il y a encore des doutes quant à son déroulement.