Les autorités indiennes espèrent donner des coups de feu à 300 millions de personnes dans son programme qui a débuté samedi.

Le pays de 1,4 milliard d’habitants abrite les plus grands fabricants de vaccins au monde et possède l’un des plus grands programmes de vaccination.

Les bénéficiaires du programme comprennent 30 millions de médecins, d’infirmières et d’autres travailleurs de première ligne, suivis par 270 millions d’autres, âgés de plus de 50 ans ou souffrant de maladies qui les rendent vulnérables au Covid-19.

Pour les travailleurs qui ont tiré le système de soins de santé maltraité de l’Inde à travers la pandémie, les coups de feu ont donné l’assurance que la vie peut commencer à revenir à la normale.

«Je suis ravie d’être parmi les premières à recevoir le vaccin», a déclaré l’infirmière Gita Devi, alors qu’elle soulevait sa manche gauche pour recevoir le vaccin.

«Je suis heureuse d’avoir un vaccin fabriqué en Inde et nous n’avons pas à dépendre des autres pour cela», a déclaré Mme Devi, qui a traité des patients tout au long de la pandémie dans un hôpital de Lucknow, la capitale de l’État de l’Uttar Pradesh.

La première dose a été administrée à un agent de santé du All Indian Institute of Medical Sciences dans la capitale New Delhi, après que le Premier ministre Narendra Modi a lancé la campagne avec un discours télévisé à l’échelle nationale.

«Nous lançons la plus grande campagne de vaccination au monde et cela montre au monde notre capacité», a déclaré M. Modi.

Il a imploré les citoyens de rester vigilants et de ne croire à aucune «rumeur sur la sécurité des vaccins».