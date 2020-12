je

ndia a été battu par l’Australie lors du premier test à Adélaïde après s’être effondré de manière embarrassante pour enregistrer son score le plus bas jamais enregistré en test de cricket.

L’équipe de Virat Kohli n’a été disputée que pour 36 points lors de sa deuxième manche lors de la troisième journée du match d’ouverture jour-nuit à l’Adelaide Oval et a ensuite perdu le match par huit guichets.

En plus d’être le score le plus bas de l’Inde au cours de leurs 88 années de jeu de cricket de test, c’est aussi le score le plus bas enregistré par n’importe quelle équipe ce siècle et dans l’arène globale du test depuis 1955, lorsque la Nouvelle-Zélande n’a réussi que 26 contre l’Angleterre à Auckland.

36 est le cinquième total le plus bas jamais vu dans Test cricket.

L’Inde – qui a fait 244 dans leurs premières manches, avec Kohli en frappant 74 – avait en fait 36-9, mais Mohammad Shami n’a pas pu continuer en raison d’une blessure au bras subie à la suite d’une livraison de Pat Cummins, qui a terminé avec des chiffres de quatre pour 21.

Josh Hazlewood, quant à lui, a remporté cinq guichets pour seulement huit points, l’Australie poursuivant facilement un maigre objectif de 90 pour sceller la victoire.

“Nous pensions que si nous pouvions les sortir pour 200 aujourd’hui, avoir un peu de bâton, nous resterions dans le match”, a déclaré Cummins à Channel 7 après la déroute du troisième jour.

“Mais pour que cela se produise dans la première heure, incroyable.”

Le lanceur de rythme a ajouté: “Ce n’était qu’un de ces jours où tout s’est passé, tout ce que nous avons essayé a fonctionné.”

L’Inde espère rebondir rapidement lors du deuxième test, qui débutera à Melbourne le lendemain de Noël (26 décembre).

Rapports supplémentaires par PA.