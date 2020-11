B

Les jours oom étaient de retour pour les marchés aujourd’hui – pour une session au moins – avec le FTSE 100 prêt à bondir, à la suite de fortes hausses le jour des élections aux États-Unis.

La bataille électorale Donald Trump – Joe Biden a été marquée par la volatilité sur les marchés financiers, mais en grande partie à cause du flux de nouvelles autour de Covid-19 et des efforts infructueux de Washington pour convenir d’une relance budgétaire pour les entreprises et les travailleurs touchés par la pandémie.

Selon Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group, il ne fait que suivre des jours de vente à la baisse des marchés: «Nous ne lisons pas cela comme un« confiant dans les actions »400 points mais plutôt comme un« trop incertain pour continuer à vendre »400 points.

Il souligne que les craintes abondent quant à un résultat contesté, sans vainqueur clair et une bataille de longue date devant les tribunaux dirigée par Trump qui provoquera le chaos du marché.

Le fait de voir des détaillants monter dans leurs vitrines en prévision de violences lorsque le résultat est annoncé n’allait jamais inspirer confiance.

L’indice Vix, connu sous le nom de «jauge de peur» mesurant la volatilité, a augmenté, contrant le discours selon lequel une victoire de Biden est prise en compte dans le prix des actions.

Les traders ont déclaré aujourd’hui qu’il était probable que les investisseurs utilisent Vix comme une couverture au cas où les sondeurs se trompent à nouveau sur Trump.

Le FTSE 100 devait bondir de 55 points à 5709 lors de l’ouverture, le Dax en Allemagne en hausse de 110 points à 11898, selon les prix de LCG.

Le Dow Jones était prêt pour un autre grand jour, en hausse de 182 à 27 107.

Une grande partie des gains d’hier découlait d’un prix du pétrole élevé, pour lequel les investisseurs de BP, Shell et les autres devraient remercier la Russie.

Moscou parlait hier de trois mois supplémentaires sur les niveaux de production pour aider à aligner l’offre et la demande grâce aux nouveaux verrouillages européens de Covid.

Attendez-vous à plus de réactions dans les actions pétrolières aujourd’hui alors qu’Aramco publie ses résultats.

Hier était le jour de la marmotte pour les commerçants, alors qu’ils époussetaient le livre de jeu de Covid du printemps, achetant des actions de Sainsbury, Morrisons, Tesco et Kingfisher dans l’espoir d’un boom des ventes de verrouillage et vendant des actions de transport et de loisirs.

Attendez-vous à des retournements aujourd’hui alors que les investisseurs réduisent la plus extrême de ces positions.

L’attention des investisseurs commence à se déplacer vers la réunion politique de jeudi de la Banque d’Angleterre où les économistes prévoient un cycle de relance de 100 milliards de livres sterling sous la forme d’achat d’obligations.

La théorie derrière cette politique est que si la Banque achète des obligations, elle maintient le prix de la dette à un niveau bas, compensant une partie de l’impact de Covid-19 sur les entreprises et les pays.

Cependant, les experts sont de plus en plus préoccupés par le fait que la politique devient moins efficace ou que la Banque sera bientôt à court d’obligations à acheter.

Cette préoccupation renforce l’argument selon lequel il pourrait bientôt passer à une réduction des taux d’intérêt en dessous de zéro dans l’espoir de relancer l’économie.

Selon le FT, la Banque détient actuellement 44% des obligations d’État en circulation, soit le double de la proportion de bons du Trésor détenus par la Réserve fédérale américaine.

Raisons d’avoir peur en ce jour de positivité probable.