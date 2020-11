Danse avec les étoiles pro Lindsay Arnold est “incroyablement reconnaissante” pour son corps, 11 jours après avoir donné naissance à son premier enfant, sa fille Sage Jill Cusick. Ce week-end, Arnold a partagé une autre nouvelle photo de son corps post-partum, disant aux fans qu’elle “ne s’est jamais sentie plus fière” de son corps. Arnold, 26 ans, et son mari Sam Cusick ont ​​accueilli Sage le 2 novembre et Arnold partage des photos de son nouveau-né depuis.

Dans son dernier message, Arnold a déclaré qu’elle était reconnaissante pour “ce corps qui portait notre douce Sage et qui la nourrit maintenant et prend soin d’elle.” Tout en reconnaissant qu’il est “facile de ne se sentir reconnaissant pour nos corps” que lorsqu’ils sont dans leur meilleure forme, Arnold a noté qu’elle ne s’est “jamais sentie plus fière de mon corps et que ses muscles sont fatigués / endoloris, mes mamelons endoloris et mon nouveau c section cicatrice qui me rappellera toujours le jour le plus spécial de ma vie où nous avons pu tenir notre petite fille pour la première fois. ” Arnold a dit qu’elle “va essayer de se souvenir de ce sentiment pour toujours et se concentrer davantage sur l’amour de mon corps à cause de ce qu’il fait pour moi plutôt que de mon apparence.”

Arnold a annoncé la naissance de Sage le 2 novembre et elle a partagé une vidéo intime sur le jour de la naissance de Sage sur YouTube quelques jours plus tard. La vidéo a emmené les fans dans les coulisses, juste avant sa césarienne. Quand Arnold a révélé le nom de Sage, elle a également partagé une histoire déchirante sur les origines de son deuxième prénom. «Elle est entrée dans ce monde le jour même où nous avons perdu la belle mère de Sam il y a à peine un an et nous n’avons pas pu nous empêcher de voir la main de Dieu là-dedans et de savoir que Sage nous a été transmise par sa belle grand-mère ange, Jennifer Jill Gillette Cusick », A écrit Arnold sur Instagram. “Merci beaucoup pour l’amour et le soutien que vous nous avez envoyés.”

Depuis la naissance de Sage, de nombreuses co-stars de DWTS d’Arnold l’ont félicitée. Sharna Burgess a révélé sur Instagram qu’elle avait fait face à Arnold et Sage. “Te voir tenir et nourrir la belle petite fille est si naturel et parfait que je ne peux presque pas t’imaginer maintenant devant elle”, a écrit Burgess. Jenna Johnson a récemment déclaré à PopCulture qu’elle «avait hâte» de rencontrer Sage pour la première fois et qu’elle était «tellement fière et heureuse» pour Arnold.

Arnold s’est d’abord fait connaître avec So You Think You Can Dance avant de rejoindre DWTS en 2013 en tant que pro. Elle a remporté la saison 25 avec l’acteur et chanteur Jordan Fisher. La saison dernière, elle a dansé avec l’ancien attaché de presse de la Maison Blanche Sean Spicer et a terminé à la sixième place.