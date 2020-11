Une semaine à peine après avoir accueilli son premier enfant avec son mari Samuel Lightner Cusick, la danseuse professionnelle Lindsay Arnold de Dancing With the Stars affiche son corps post-partum. Dimanche, la nouvelle maman d’un enfant a pris sa story Instagram avec plusieurs selfies au miroir montrant sa silhouette juste une semaine après avoir donné naissance à sa fille Sage Jill Cusick, jaillissant de nouvelles pièces ajoutées à sa garde-robe.

Dans le premier clip, on pouvait voir Arnold posant devant un miroir dans un soutien-gorge de sport et un pantalon noir, la section médiane nue. Elle a dit qu’elle portait ses «vêtements post-partum préférés de [Kindred Bravely]», la nouvelle maman admet qu’elle« a sérieusement sous-estimé l’importance d’un bon soutien-gorge d’allaitement. »Dans une seconde image, que l’on peut visionner sur Us Weekly en cliquant ici, la jeune femme de 26 ans a de nouveau posé dans la même tenue, continuant pour flatter l’ensemble lors de l’écriture, “Je voulais aussi vous montrer les leggings que j’avais, sérieusement tellement confortables. [They’re] si gentil parce que [they] donnez, comme, un peu de soutien d’aspiration, ce qui est vraiment bon pour ma césarienne. J’adore ça. “

Les articles consécutifs, qui marquaient sa dernière mise à jour sur sa vie de nouvelle maman, sont arrivés quelques jours à peine après qu’elle a donné naissance à Sage, qu’elle a accueillie via C-section le lundi 2 novembre. Dans un message l’annonçant le nom de sa fille, l’alun So You Think You Can Dance a parlé de l’expérience d’accueillir sa fille dans le monde, révélant qu’elle “s’est réveillée avec mon eau se brisant vers 3h30 du matin à la maison au lit”. Arnold a dit que «ses contractions ont commencé immédiatement après», et elle et son mari «ont tout saisi et se sont dirigés directement vers l’hôpital». Arnold, qui avait révélé à la mi-septembre que son bébé était par le siège, a déclaré que la petite Sage était toujours par le siège au moment de ses contractions, et en raison du fait qu’elle “progressait très vite”, ils “se sont immédiatement préparés pour C -section livraison. “

«Je suis tellement reconnaissant pour l’incroyable équipe d’infirmières et de médecins qui nous a livré notre petite fille saine et sauve», a écrit Arnold. «Nous ne pourrions pas être plus amoureux d’elle et nous sentir bénis au-delà des mots d’être ses parents. Elle est entrée dans ce monde le jour même où nous avons perdu la belle mère de Sam il y a un an à peine et nous ne pouvions pas nous empêcher de voir la main de Dieu là-dedans. et sachez que Sage nous a été transmis par sa magnifique grand-mère ange, Jennifer Jill Gillette Cusick. “

Après avoir été amoureux du lycée, Cusick s’est mis à genoux et a posé la question en décembre 2014 lors d’un voyage en Afrique. Le couple s’est marié dans la ville natale de DWTS de Salt Lake City, dans l’Utah, en juin 2015, avec la fête nuptiale d’Arnold comprenant plusieurs de ses co-stars de DWTS. Arnold et Cusick ont ​​annoncé en mai de cette année qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble.