Lindsay Arnold partage les images émouvantes de la première fois où elle a eu sa fille Sage pour la première fois après avoir donné naissance à son premier enfant avec son mari Sam Cusick le 2 novembre. Le pro de Danse avec les étoiles, 26 ans, a partagé dimanche une vidéo YouTube relatant le grand jour pour ses fans, à commencer par le trajet jusqu’à l’hôpital.

«Il est 4h15», a déclaré le danseur professionnel à la caméra alors que Cusick prenait le volant. “Je me suis réveillé à 15h30 et j’ai pensé que j’avais fait pipi dans mon pantalon. Je suis presque sûr que mon eau s’est cassée et maintenant c’est comme si je ne pouvais pas arrêter les fuites de liquide et les contractions toutes les cinq minutes.” Cusick a révélé qu’il pensait en fait que sa femme «pourrait faire une farce», parce que la nouvelle était si soudaine.

Une fois qu’Arnold a été installée à l’hôpital avant sa césarienne, elle a mis à jour le journal vidéo. “Je suis dilaté à quatre centimètres”, a déclaré le vainqueur de la saison 25. «Je contracte. L’infirmière dit que nous allons avoir ce bébé aujourd’hui. C’est tellement bizarre. Pendant la césarienne, Cusick a gardé la caméra, rassurant un Arnold en pleurs, qui a demandé à tenir leur fille pendant que les infirmières la nettoyaient et pesaient le nouveau-né. Lorsque la nouvelle maman a reçu son bébé pour la première fois, ce fut une période émouvante pour tout le monde. “Elle est la chose la plus précieuse, et nous l’aimons tellement !!” Arnold a sous-titré la vidéo. “Maintenant, va chercher tes mouchoirs parce que c’est un larmoyant.”

Arnold et Cusick ont ​​annoncé la naissance de leur petite fille le 2 novembre, partageant leur première photo de famille. “La plus belle surprise de cette journée spéciale”, a écrit l’alun So You Think You Can Dance. “Baby Girl et maman sont heureux et bien.” Après avoir révélé qu’ils avaient nommé la petite fille Sage Jill Cusick, Arnold a partagé l’inspiration du couple derrière son appel. «Elle est entrée dans ce monde le jour même où nous avons perdu la belle mère de Sam il y a à peine un an et nous n’avons pas pu nous empêcher de voir la main de Dieu là-dedans et de savoir que Sage nous a été transmise par sa belle grand-mère ange, Jennifer Jill Gillette Cusick ,” elle a écrit.

Arnold et Cusick sont des amoureux du lycée qui se sont mariés en 2015 dans l’Utah et ont réussi à entretenir une relation à distance pendant le tournage de Dancing With the Stars à Los Angeles. En mai, les deux ont annoncé que le danseur attendait. «Ohhhhh bébé», écrivait Arnold sur Instagram à l’époque à côté d’une photo échographique. “Maman et papa t’aiment déjà. # Novembre2020.”