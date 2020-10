Le sénateur de Caroline du Sud, Lindsey Graham, a été photographié aux côtés du leader des Proud Boys, Joe Biggs. L’image nouvellement apparue survient après que le président Donald Trump a semblé avoir donné des ordres de marche au groupe nationaliste blanc lors du débat de mardi avec Joe Biden. Par la suite, Trump a dénoncé l’avoir fait. Les Proud Boys, quant à eux, sont rapidement devenus un sujet d’actualité au cours des jours suivants, Biggs écrivant sur les réseaux sociaux qu’il a pris le message de Trump comme un appel à l’action.

Quant à la photo en question, les deux sont vus souriant ensemble à ce qui semble être un restaurant avec quelques serveurs vus en arrière-plan. Graham n’a pas encore commenté la photo ni sa relation avec Biggs. Pour aggraver les choses, Graham a récemment écrit sur Twitter que le groupe est une «organisation raciste antithétique aux idées américaines».

Lindsey Graham avec Proud Boys Joe Biggs: “Dites “cheese’!” pic.twitter.com/KryPb1Z77v – Roshan Rinaldi (@Roshan_Rinaldi) 1 octobre 2020

Au cours du débat, Trump, qui a révélé avant le week-end que lui et sa femme avaient été testés positifs au COVID-19, s’est vu demander s’il dénonçait la suprématie blanche par le modérateur Chris Wallace, qui s’est également retrouvé sous examen pour ce que certains ont appelé un manque de contrôle. pendant l’événement. Biden lui a alors suggéré de le faire avec les Proud Boys, ce qui a attiré une réponse du président. “Proud Boys – prenez du recul et restez à l’écart”, a-t-il déclaré. “Mais je vais vous dire ce que … Quelqu’un doit faire quelque chose contre l’antifa et la gauche parce que ce n’est pas un problème de droite. Après que la remarque controversée ait fait son chemin dans tous les principaux réseaux et points de vente, Trump a rejeté toute idée selon laquelle il soutenait ces groupes. «Je condamne tous les suprémacistes blancs», expliqua-t-il le lendemain, énumérant spécifiquement le KKK et les Proud Boys. Ce dernier groupe a été vu au premier plan lors des rassemblements et des manifestations à Portland, dans l’Oregon. Récemment, un membre autoproclamé du groupe a plaidé non coupable pour des accusations d’agression résultant d’affrontements dans la rue.

Lors de la première de la saison de Saturday Night Live, la comédie de sketchs a souligné la déclaration de Trump sur les Proud Boys alors qu’Alec Baldwin, reprenant son rôle dans la série en tant que président, n’a pas dénoncé la suprématie blanche et a été vu souffler sur un sifflet de chien comme un appel à l’action. . Jim Carrey, faisant ses débuts en tant que Biden, a ensuite insisté: «Le président des États-Unis siffle littéralement un chien».