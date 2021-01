Le sénateur Lindsey Graham a été la cible d’attaques verbales des partisans du président Donald Trump alors qu’il quittait Washington DC vendredi matin. Comme l’a noté TMZ, Graham était escorté par la sécurité via l’aéroport national Reagan à Washington DC quand une foule de partisans de Trump l’a entouré et a critiqué le législateur pour avoir certifié la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle.

Alors qu’il traversait l’aéroport vendredi matin, Graham a rencontré un groupe de partisans de Trump qui n’étaient pas satisfaits du fait que le sénateur ait blâmé le président pour l’émeute qui a eu lieu au Capitole américain mercredi. L’émeute, qui comprenait une foule de partisans de Trump, a pris d’assaut le Capitole, plaçant le bâtiment sous clé. Les législateurs étaient en train de certifier les résultats de l’élection présidentielle de 2020 au moment de l’incident.

Lorsque le Congrès a pu se réunir à nouveau, Graham a critiqué Trump, affirmant que «ses actions étaient le problème, pas la solution». Il a également critiqué l’équipe juridique de Trump pour avoir tenté de dénigrer l’élection (il convient de noter qu’il avait déjà été allégué que Graham avait tenté de faire pression sur la Géorgie pour qu’elle lance des bulletins de vote légaux après que Biden ait remporté l’État, selon The Guardian).

AVERTISSEMENT: LANGUE FORTE – Un groupe de partisans du président Trump a affronté le sénateur Lindsey Graham à l’aéroport national Reagan de Washington. La police a escorté Graham de la zone pic.twitter.com/CoAWXLHoLE – . (@.) 9 janvier 2021

Considérant que Graham a apparemment tenté de se distancier de son allié de longue date récemment, les partisans de Trump n’étaient pas satisfaits. Alors qu’ils encerclaient le sénateur à l’aéroport, ils l’auraient traité de «traître». Une femme a même commencé à chanter: “Auditez notre vote!” Les individus dans la foule se sont fréquemment rapprochés de Graham, beaucoup tenant leur téléphone pour enregistrer l’interaction tout en le traitant de “traître” et en le critiquant pour ses actions récentes.

Au lendemain de l’émeute du Capitole, Graham a déclaré que la situation ternirait l’héritage de Trump, comme l’a rapporté Business Insider. Il a déclaré lors d’une conférence de presse: “En matière de responsabilité, le président doit comprendre que ses actions étaient le problème et non la solution”. Graham a ajouté: “Cela me brise le cœur que mon ami, un président important, permette hier de se produire et ce sera une partie importante de sa présidence. C’était une blessure auto-infligée.”

Le sénateur de Caroline du Sud a également déclaré que les tentatives de l’administration Trump de mettre en doute l’élection présidentielle devraient cesser. Il a poursuivi: “Il y a eu un effort constant de la part des membres de l’équipe juridique du président pour fournir de la désinformation, pour déformer les faits, pour porter des accusations qui ne peuvent pas être prouvées. Cela doit cesser.”