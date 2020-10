L’olympienne Lindsey Vonn a rejoint la famille Project Rock de Dwayne Johnson en 2019, devenant ainsi le premier ambassadeur mondial de la marque Under Armour. Maintenant, elle et Johnson publient une nouvelle collection pour ceux qui travaillent dur tout en traversant une année difficile. Vonn encourage ses fans à s’approprier leurs résultats.

Vonn a récemment publié une vidéo sur Instagram qui montrait une partie de la nouvelle collection. Elle portait un pantalon d’entraînement bleu de style jogger et un soutien-gorge de sport bleu assorti avec le logo Project Rock. Elle a également posté une autre photo mettant en vedette un t-shirt bleu avec le mot «Disrupt» sur la poitrine. Vonn a montré la tenue tout en faisant une série d’exercices dans le gymnase Iron Paradise de Johnson.

«Cette année a été un défi, mais rappelez-vous que la concentration et la discipline sont les deux choses que nous pouvons contrôler. [Own Your Outcomes] aujourd’hui avec le nouveau [Project Rock] », a écrit Vonn dans la légende de sa vidéo Instagram. Elle a également dit aux fans dans un autre message qu’ils devraient travailler dur« et voir comment cela rapporte ».

Vonn est à l’origine devenue la première ambassadrice mondiale de la famille Project Rock en mars 2019. Elle avait pris sa retraite du ski de compétition à l’époque, mais Under Armour et Johnson ont choisi de souligner comment elle travaillait dur dans le gymnase et essayait d’inspirer les gens du monde entier. L’annonce sur le site Web Under Armour a déclaré que Vonn personnifiait s’améliorer, quels que soient les obstacles.

“Je suis tellement excité de faire partie de l’équipe Project Rock”, a déclaré Vonn en 2019. “Ce que je trouve si inspirant chez Dwayne, c’est qu’il donne toujours 110% dans tout ce qu’il fait. Il représente essentiellement 100% d’authenticité et 100% d’effort. . “

Depuis qu’elle s’est jointe à la famille Project Rock, Vonn a fait des voyages à Iron Paradise pour s’entraîner avec Johnson, ainsi que sa fiancée, la joueuse de la LNH PK Subban. Elle a donné un exemple fin juillet en publiant une vidéo d’une pièce d’équipement dans la salle de sport emblématique. Elle pédalait sur un vélo d’exercice pendant que Johnson s’entraînait à côté d’elle.

«Iron Paradise, bébé», a déclaré Subban dans sa vidéo. “Le plus bel endroit. Les garçons deviennent des hommes ici.” Vonn a répondu à sa propre déclaration en demandant comment le gymnase fonctionne pour elle. «Je ne sais pas ce que je suis», dit-elle.