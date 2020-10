L’ancienne olympienne Lindsey Vonn publie régulièrement des photos et des vidéos d’elle-même sur les réseaux sociaux. Beaucoup sont dans la salle de sport tandis que d’autres sont dans la piscine, mais beaucoup de photos donnent lieu à des commentaires critiques de la part de personnes sur les réseaux sociaux. Vonn est bien consciente du jugement virtuel, et elle riposte.

“J’ai posté pas mal de photos de maillots de bain ces derniers temps, ce qui est plus effrayant qu’il n’y paraît”, a écrit Vonn dans un long post sur Instagram. «Même en tant qu’athlète, il y a des commentaires impitoyables et des reportages dans les médias qui déchirent mon corps et j’avoue que ça me fait parfois mal. Je suis une personne normale et parfois je me penche, mon ventre se replie, ma cellulite se montre sur mes fesses, ou je ne remplissez pas mon haut de maillot de bain juste comme il faut… Mais je me souviens toujours comment mon corps m’a aidé à réaliser des choses incroyables dans ma vie et je suis fier de ma force. “

Vonn a continué à expliquer qu’elle n’avait pas le plus petit chiffre, mais elle n’a aucun problème avec ce fait. Elle tient cependant à clarifier une chose. Vonn a dit qu’elle n’avait jamais fait de travail et qu’elle était entièrement naturelle.

“Je ne suis pas une taille zéro et cela me convient parfaitement”, a poursuivi Vonn. “Une chose que je peux vous promettre à tous, c’est que je n’ai jamais Photoshop mes photos et je suis fier de n’avoir officiellement jamais subi de chirurgie plastique d’aucune sorte. Pas de Botox, pas de charges, pas de mini-chirurgies. Littéralement rien. Je suis 100% naturel et 100% % Lindsey. Donc, à tous ceux qui se sentent gênés ou déprimés par leur apparence, restez forts, restez en bonne santé et aimez-vous, peu importe ce que les haineux disent. “

Bien que de nombreuses personnes publient des commentaires critiques et disent que Vonn a fait du travail, d’autres sont beaucoup plus positives. Beaucoup la félicitent d’avoir publié des photos d’elle-même malgré les commentaires. Vonn a montré son appréciation pour les commentaires de soutien, en écrivant: «Un merci spécial à tous ceux qui ont été positifs et de soutien … maintenons la culture de la positivité corporelle!

Bien qu’elle ne fasse plus de ski de compétition, Vonn travaille dur dans le gymnase et essaie d’inspirer les autres. Elle est membre de la famille Project Rock et a récemment sorti du matériel dans le cadre de la campagne «Own Your Outcomes». Elle a publié une vidéo sur son Instagram qui la montrait travailler dans la salle de sport tout en portant un pantalon d’entraînement bleu de style jogger et un soutien-gorge de sport bleu assorti avec le logo Project Rock. Elle a également posté une autre photo qui présentait un t-shirt bleu avec le mot «Disrupt» sur la poitrine. »