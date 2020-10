Amazon a reçu jeudi dernier une lettre «époustouflante» sur la violation du droit d’auteur et les accords de licence inexistants de Twitch avec les principaux détenteurs de droits musicaux, rapporte Variety. La lettre a été signée par des organisations telles que la Recording Industry Association of America (RIAA), la Recording Academy, la National Music Publishers Association, l’American Association of Independent Music, la SAG-AFTRA, etc.

Le document accuse Twitch d’autoriser les streamers à lire de la musique protégée par le droit d’auteur sans obtenir la licence appropriée pour le faire. (Le droit d’auteur de la musique est un sujet épineux et compliqué; si vous voulez lire de la musique sur un contenu audiovisuel, vous avez besoin d’au moins deux licences différentes pour le faire légalement: une licence de synchronisation et une licence mécanique.) “Twitch semble ne rien faire en réponse à les milliers d’avis de violation de la musique qu’il a reçus et il ne reconnaît même pas actuellement les avoir reçus, comme il l’a fait dans le passé », lit en partie la lettre, selon Variety.

Il y a environ une semaine, Twitch a envoyé un avis informant des milliers de streamers qu’ils avaient enfreint les droits d’auteur et que la plate-forme supprimait les vidéos incriminées. La lettre à Amazon semble être la prochaine étape de la RIAA dans une campagne visant à démontrer que Twitch ne respecte pas les termes du Digital Millennium Copyright Act, qui régit le droit d’auteur en ligne. Cela pourrait l’ouvrir à des poursuites pour droits d’auteur. Il existe un précédent à cela: les entreprises de médias ont poursuivi YouTube entre 2007 et 2009 pour les mêmes motifs, ce qui a conduit à la création d’un système d’empreintes digitales de contenu que la société utilise toujours pour éradiquer la violation du droit d’auteur.

Sur YouTube, les titulaires de droits peuvent désormais collecter les revenus publicitaires d’une vidéo protégée par des droits d’auteur, s’ils le souhaitent, et supprimer les chaînes en infraction. La dispute juridique sur les licences suggère que la RIAA cherche quelque chose de similaire avec Twitch.

La lettre a également fustigé le nouvel outil de bande sonore de Twitch, qui sépare la musique du flux audiovisuel et la supprime des émissions archivées. Les groupes qui ont envoyé la lettre se disent “déconcertés par la position apparente de Twitch selon laquelle ni la synchronisation ni les licences mécaniques ne sont nécessaires pour son outil de bande sonore.”

En réponse, Twitch a fourni à Variety une déclaration selon laquelle la société soutient l’économie de la musique en payant des redevances aux organisations de droits d’exécution – le côté de l’édition de l’industrie de la musique. Cela signifie que Twitch paie pour les licences, mais pas celles que la RIAA veut. Les licences de représentation publique, pour lesquelles Twitch paie, permettent à des endroits comme les restaurants de jouer de la musique en public. Twitch a également déclaré que sa fonction Soundtrack est entièrement sous licence et qu’il avait des accords en place avec les titulaires de droits pour la musique présentée dans le produit.

Les groupes de l’industrie se disent préoccupés par le fait que la musique sans licence soit toujours largement disponible sur Twitch, malgré ses affirmations selon lesquelles la société la supprimerait: «Twitch ne semble rien faire en réponse aux milliers d’avis de violation de la musique qu’il a reçus et ne le fait pas. il reconnaît même actuellement les avoir reçus.