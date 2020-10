Dimitry Stuzhuk, un influenceur de fitness Instagram avec plus de 1,1 million d’abonnés, est décédé récemment après une bataille contre les complications du COVID-19. L’ex-femme de la star des médias sociaux de 33 ans, Sofia Stuzhuk, a annoncé sa mort samedi dans un post Instagram déchirant. Stuzhuk a insisté sur le fait que le coronavirus était un canular et n’avait pas besoin d’être pris au sérieux, mais il a été testé positif au virus après un récent voyage en Turquie.

«Je suis venue chez vous en tant que petite Sonechka, âgée de 19 ans, et je suis partie en tant qu’adulte et indépendante Sofia Stuzhuk», a écrit Sofia en russe sur Instagram, à côté de photos avec les trois enfants de l’ancien couple. “Oui, nous n’avions pas une bonne relation. Oui, il y avait beaucoup de problèmes. Mais cette relation nous a tellement donné.” Sofia a dit que bien qu’ils n’étaient plus ensemble, la mort de Stuzhuk “ne me fait pas moins mal”. Elle a poursuivi en le remerciant pour “tout, ma personne importante, mon professeur principal, mon guide, le père de mes enfants. Vous êtes notre ange gardien et votre amour protégera toujours nos anges.”

Le dernier post Instagram de Stuzhuk a été publié mercredi et comprenait deux photos d’un hôpital de son Ukraine natale. Après son retour de Turquie, il a dit à ses partisans qu’il pensait que le COVID-19 devrait être pris au sérieux. «Je veux partager comment je suis tombé malade et avertir fermement tout le monde», a-t-il écrit dans un post Instagram, rapporte The Sun. “J’étais de ceux qui pensaient que Covid n’existait pas … Jusqu’à ce que je sois malade”, at-il poursuivi. “COVID-19 N’EST PAS UNE MALADIE À VIE COURTE! Et c’est lourd. “

Après huit jours passés dans un hôpital de Kiev, en Ukraine, il a été autorisé à partir. Cette semaine, il a cependant été ramené à l’hôpital. Sofia a déclaré qu’il était dans un “état grave” et “inconscient” lorsqu’il a été réadmis à l’hôpital. Il avait «des problèmes avec son système cardiovasculaire» et son cœur «ne faisait pas face», a écrit Soffia. Les médecins ont redémarré son cœur, mais son état était “extrêmement grave” juste avant sa mort. Vendredi, elle a annoncé la mort de Stuzhuk. «Dima n’est plus avec nous», écrit-elle. “Son cœur ne pouvait pas supporter.”

Stuzhuk et Sofia se sont séparés il y a six mois, mais étaient en meilleures conditions avant sa mort. Ils sont parents de trois enfants, David, Lola et Olivia, et leur plus jeune a neuf mois.

Il y a 39,5 millions de cas de coronavirus dans le monde samedi, selon l’Université Johns Hopkins. Le nombre de morts dans le monde a atteint 1,1 million, avec plus de 219 000 décès signalés aux États-Unis seulement. La Turquie, où Stuzhuk a déclaré avoir contracté le virus, compte plus de 345 000 cas confirmés et plus de 9 200 décès.